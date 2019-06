Kako se zdravstveno zavarovati na počitnicah

»Postopek uveljavljanja in obseg pravic do zdravstvenih storitev sta odvisna od tega, v kateri državi zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve,« pravi Klemen Ganziti, ZZZS, Foto Arhiv ZZZS

Foto Marko Kočevar

Kako (po spletu, telefonu, sporočilih SMS, osebno) si je mogoče urediti mednarodno zdravstveno kartico, koliko časa velja? V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, v Švici ter v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, lahko zavarovane osebe uveljavljajo nujne in potrebne zdravstvene storitve oziroma nujno medicinsko pomoč z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: evropska kartica).Zavarovane osebe lahko naročijo evropsko kartico na tri načine:– na spletni strani ZZZS (https://www.zzzs.si/ z uporabo hitrega gumba »Naročanje evropske kartice« na vstopni strani);​– s pošiljanjem sporočila SMS na telefonsko številko 031 771 009. Sporočilo vsebuje besedo »EUKZZ« in številko ZZZS zavarovane osebe; na primer »EUKZZ032822733«;– osebno v času uradnih ur pri območnih enotah in izpostavah ZZZS. Osebno je treba naročiti novo kartico le, če je prejšnja še veljavna, a neuporabna (uničena, izgubljena).​ZZZS priporoča naročilo po spletu ali s sporočilom​ SMS, saj je tak način enostaven, hiter in dostopen brez prekinitev – 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Leta 2018 je bilo na takšen način naročenih že več kot 82 odstotkov (556.896) evropskih kartic.Evropska kartica je brezplačna. Zavarovane osebe jo prejmejo po pošti, v štirih delovnih dneh od naročila. Datum veljavnosti je zapisan na njej.Evropske kartice so izdane za najmanj 30 dni in največ pet let. Njena veljavnost je odvisna od urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe. Zavarovanim osebam, ki študirajo ali so na strokovnem izpopolnjevanju v tujini, se izdajo največ za študijsko leto oziroma za predvideno dobo študija ali strokovnega izpopolnjevanja v tujini. Zavarovanim osebam se za čas začasnega bivanja v tujini izdajo največ za eno leto. Največ za pet let se izdajo upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci.Kaj v osnovi pokriva mednarodna zdravstvena kartica?S to kartico imajo zavarovane osebe, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, med začasnim bivanjem v drugih državah pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravic do zdravstvenih storitev pa sta odvisna od tega, v kateri državi zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve.