Kako se znebiti Janeza Janše

Ljubljana – Konstruktivna nezaupnica in ustavna obtožba. To sta dva načina, ki ju opozicija omenja kot možnost za zrušenje aktualne vlade Janeza Janše. Obstaja sicer še tretji način, ki pa je seveda v rokah predsednika vlade – to je zaupnica, na katero bi lahko Janez Janša jeseni vezal sprejemanje rebalansa proračuna in s tem poskušal ukrojiti apetite svojih koalicijskih partnerjev.»Interesi in želje so strašni,« odgovarja Jože Mermal, eden najbolj uspešnih menedžerjev pri nas, na vprašanje, ali je res, da ga pregovarjajo za vstop v politiko, oziroma da bi prevzel vodenje prehodne vlade do volitev. »Ideološke teme, ki ...