Ljubljana – Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami osrednjeslovenske regije že tretje leto pripravlja natečaj Zgodbe mojega kraja za najboljšo zgodbo, tokrat na temo, kako smo nekoč preživljali počitnice. Sodelujejo lahko avtorji, ki so dopolnili 60 let in radi pišejo.



Natečaj bo potekal od 8. februarja do 15. aprila. V MKL vabijo vse, starejše od 60 let, da jim v tem času pošljejo resnično zgodbo iz preteklosti, povezano s preživljanjem počitnic v domačem kraju, lahko tudi drugod po Sloveniji.



Zgodba se lahko navezuje na lastne spomine ali na zanimivo pripoved, stare fotografije in zapiske. K besedilu lahko priložite tudi fotografijo, povezano z zgodbo, vendar to ni pogoj za sodelovanje. Avtorji naj sodelujejo le z eno zgodbo, ki naj bo napisana v slovenskem jeziku in naj ne presega 1600 besed, so zapisali v MKL. Poslana kratka zgodba mora vsebovati elemente lokalne zgodovine, spomine na življenje nekoč. Temeljiti mora na resničnih dogodkih.



Zgodbe pošljite po pošti na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega kraja«, ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter pripišite ime in priimek avtorja zgodbe, leto rojstva, stalni naslov, morebitni e-naslov in telefonsko številko. Zgodb, ki bodo poslane na natečaj, v času trajanja natečaja in do razglasitve nagrajencev, ki bo maja ali junija, ni dovoljeno objaviti drugje.

Vabljive nagrade

Prispevke bo v aprilu in maju ocenjevala žirija ter izbrala deset najboljših, ki bodo nagrajeni in objavljeni na spletni strani MKL (www.mklj.si) in na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra (www.kamra.si). Tri najboljša dela bodo še posebej nagrajena.



Prva nagrada je nočitev z zajtrkom za dve osebi v apartmaju Turistične kmetije Trebušak, drugonagrajeni bo prejel dve celodnevni vstopnici za Terme Snovik, tretja nagrada pa sta dve vstopnici za obisk Arboretuma Volčji Potok. Preostalih sedem nagrajencev bo prejelo brezplačno vstopnico za ogled filma v Kinodvoru ter paket naravne kozmetike Herba Slovenica.