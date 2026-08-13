Fotogalerija: kako smo opazovali sončni mrk

Sončni mrk je bil včeraj v vsej svoji popolnosti morda res najbolj razkošen v Španiji, toda tudi v Sloveniji, kjer je bil viden delni mrk, so prebivalci iskali kraje, kjer si je bilo najlepše ogledati ta pojav.

Veliko se jih je zbralo na Ljubljanskem gradu, kjer je množico opazovalcev in delni sončni mrk v objektiv ujel naš fotoreporter Leon Vidic.

Ker je bilo nebo jasno, so lahko številni Ljubljančani in turisti delni sončni mrk ovekovečili s fotografijami, tudi s pametnimi telefoni. In kot je videti iz posnetkov, so bili vsi opremljeni s posebnimi očali za opazovanje tega pojava.

Ko je bila ta predstava končana, so si lahko na nebu ogledali še Perzeide, enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev, značilnega za ta čas v letu.

Delni sončni mrk, kot je bil viden iz Ljubljane malo pred pol osmo uro zvečer. FOTO: Leon Vidic

Začel se je okoli 19.25, največja prekritost pa je nastopila ob 20.16, ko je Luna zakrila približno 91 odstotkov premera Sonca. FOTO: Leon Vidic

Idealne za opazovanje so bile višje ležeče točke, kot je Ljubljanski grad, kjer pogleda proti obzorju niso zastirale stavbe ali druge ovire. FOTO: Leon Vidic

Na Ljubljanskem gradu se je zbrala množica domačinov in turistov. FOTO: Leon Vidic

Pripravljeni za ogled posebnega nebesnega pojava FOTO: Leon Vidic

Ker je očal zmanjkalo, so si pomagali tudi z drugimi pripomočki. FOTO: Leon Vidic

Najprej so lahko opazovali delni sončni mrk, nato še Perzeide. FOTO: Leon Vidic

V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, ter v Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki je bil viden delni mrk, saj je Luna zakrila le del Sončeve ploskve. FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

Kako so ga videli drugod po svetu?

Sončni mrk iz morskega pristanišča Tarragona v severovzhodni Španiji. FOTO: Josep Lago/AFP

Deskarji opazujejo delni sončni mrk s plaže v Lege-Cap-Ferretu. FOTO: Tania Buijten/AFP

Luna popolnoma prekrije sonce med sončnim mrkom v bližini severnega španskega mesta Reinosa. FOTO: Victor Fraile/Reuters

Potnik gleda skozi okno med posebnim letom Iberie na dan popolnega sončnega mrka nad španskim nebom. FOTO: Sergio Leon/Reuters

Fotografija z dronom, na kateri so ljudje s posebnimi zaščitnimi očali opazovali delni sončni mrk na vrhu zvonika cerkve sv. Marije v Rickmansworthu v Veliki Britaniji. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Ljudje opazujejo delni sončni mrk s sipine Pilat v La Teste-de-Buchu blizu Arcachona v Franciji. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Opazovanje lune, ki razkriva sonce, v trenutkih po popolnem sončnem mrku v Lodosu v provinci Burgos. FOTO: Cesar Manso/AFP

Popolni sončni mrk s plaže Arenal v Llucmajorju na Balearskem otoku Mallorca. FOTO: Jaime Reina/AFP

Luna delno zakriva sonce med sončnim mrkom nad Praškim gradom, kot je bilo posneto iz Prage na Češkem. FOTO: Eva Korinkova/Reuters

Obiskovalci opazujejo, kako Luna prehaja čez Sončevo ploskev med delnim sončnim mrkom na Slavoloku zmage v Parizu. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP