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    Slovenija

    Fotogalerija: kako smo opazovali sončni mrk

    Množica ljudi se je sinoči zbrala na Ljubljanskem gradu, kjer jih je v svoj objektiv ujel Delov fotoreporter Leon Vidic. In seveda tudi sončni mrk.
    Pojav je pritegnil številne opazovalce. Opremljeni so bili s posebnimi očali, čeprav jih je po Ljubljani v dneh pred mrkom že zmanjkalo. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Pojav je pritegnil številne opazovalce. Opremljeni so bili s posebnimi očali, čeprav jih je po Ljubljani v dneh pred mrkom že zmanjkalo. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    13. 8. 2026 | 06:24
    13. 8. 2026 | 10:45
    1:18
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    Sončni mrk je bil včeraj v vsej svoji popolnosti morda res najbolj razkošen v Španiji, toda tudi v Sloveniji, kjer je bil viden delni mrk, so prebivalci iskali kraje, kjer si je bilo najlepše ogledati ta pojav. 

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    Pestro dogajanje na nebu: vidnih bo do 40 utrinkov na uro

    Veliko se jih je zbralo na Ljubljanskem gradu, kjer je množico opazovalcev in delni sončni mrk v objektiv ujel naš fotoreporter Leon Vidic.

    Ker je bilo nebo jasno, so lahko številni Ljubljančani in turisti delni sončni mrk ovekovečili s fotografijami, tudi s pametnimi telefoni. In kot je videti iz posnetkov, so bili vsi opremljeni s posebnimi očali za opazovanje tega pojava.

    Ko je bila ta predstava končana, so si lahko na nebu ogledali še Perzeide, enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev, značilnega za ta čas v letu. 

    Delni sončni mrk, kot je bil viden iz Ljubljane malo pred pol osmo uro zvečer. FOTO: Leon Vidic
    Delni sončni mrk, kot je bil viden iz Ljubljane malo pred pol osmo uro zvečer. FOTO: Leon Vidic
    Začel se je okoli 19.25, največja prekritost pa je nastopila ob 20.16, ko je Luna zakrila približno 91 odstotkov premera Sonca. FOTO: Leon Vidic
    Začel se je okoli 19.25, največja prekritost pa je nastopila ob 20.16, ko je Luna zakrila približno 91 odstotkov premera Sonca. FOTO: Leon Vidic
    Idealne za opazovanje so bile višje ležeče točke, kot je Ljubljanski grad, kjer pogleda proti obzorju niso zastirale stavbe ali druge ovire. FOTO: Leon Vidic
    Idealne za opazovanje so bile višje ležeče točke, kot je Ljubljanski grad, kjer pogleda proti obzorju niso zastirale stavbe ali druge ovire. FOTO: Leon Vidic
    Na Ljubljanskem gradu se je zbrala množica domačinov in turistov. FOTO: Leon Vidic
    Na Ljubljanskem gradu se je zbrala množica domačinov in turistov. FOTO: Leon Vidic
    Pripravljeni za ogled posebnega nebesnega pojava FOTO: Leon Vidic
    Pripravljeni za ogled posebnega nebesnega pojava FOTO: Leon Vidic
    Ker je očal zmanjkalo, so si pomagali tudi z drugimi pripomočki. FOTO: Leon Vidic
    Ker je očal zmanjkalo, so si pomagali tudi z drugimi pripomočki. FOTO: Leon Vidic
    Najprej so lahko opazovali delni sončni mrk, nato še Perzeide. FOTO: Leon Vidic
    Najprej so lahko opazovali delni sončni mrk, nato še Perzeide. FOTO: Leon Vidic
    V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, ter v Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki je bil viden delni mrk, saj je Luna zakrila le del Sončeve ploskve. FOTO: Leon Vidic
    V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, ter v Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki je bil viden delni mrk, saj je Luna zakrila le del Sončeve ploskve. FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Kako so ga videli drugod po svetu?

    Sončni mrk iz morskega pristanišča Tarragona v severovzhodni Španiji. FOTO: Josep Lago/AFP
    Sončni mrk iz morskega pristanišča Tarragona v severovzhodni Španiji. FOTO: Josep Lago/AFP
    Deskarji opazujejo delni sončni mrk s plaže v Lege-Cap-Ferretu. FOTO: Tania Buijten/AFP
    Deskarji opazujejo delni sončni mrk s plaže v Lege-Cap-Ferretu. FOTO: Tania Buijten/AFP
    Luna popolnoma prekrije sonce med sončnim mrkom v bližini severnega španskega mesta Reinosa. FOTO: Victor Fraile/Reuters
    Luna popolnoma prekrije sonce med sončnim mrkom v bližini severnega španskega mesta Reinosa. FOTO: Victor Fraile/Reuters
    Potnik gleda skozi okno med posebnim letom Iberie na dan popolnega sončnega mrka nad španskim nebom. FOTO: Sergio Leon/Reuters
    Potnik gleda skozi okno med posebnim letom Iberie na dan popolnega sončnega mrka nad španskim nebom. FOTO: Sergio Leon/Reuters
    Fotografija z dronom, na kateri so ljudje s posebnimi zaščitnimi očali opazovali delni sončni mrk na vrhu zvonika cerkve sv. Marije v Rickmansworthu v Veliki Britaniji. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters
    Fotografija z dronom, na kateri so ljudje s posebnimi zaščitnimi očali opazovali delni sončni mrk na vrhu zvonika cerkve sv. Marije v Rickmansworthu v Veliki Britaniji. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters
    Ljudje opazujejo delni sončni mrk s sipine Pilat v La Teste-de-Buchu blizu Arcachona v Franciji. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Ljudje opazujejo delni sončni mrk s sipine Pilat v La Teste-de-Buchu blizu Arcachona v Franciji. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Opazovanje lune, ki razkriva sonce, v trenutkih po popolnem sončnem mrku v Lodosu v provinci Burgos. FOTO: Cesar Manso/AFP
    Opazovanje lune, ki razkriva sonce, v trenutkih po popolnem sončnem mrku v Lodosu v provinci Burgos. FOTO: Cesar Manso/AFP
    Popolni sončni mrk s plaže Arenal v Llucmajorju na Balearskem otoku Mallorca. FOTO: Jaime Reina/AFP
    Popolni sončni mrk s plaže Arenal v Llucmajorju na Balearskem otoku Mallorca. FOTO: Jaime Reina/AFP
    Luna delno zakriva sonce med sončnim mrkom nad Praškim gradom, kot je bilo posneto iz Prage na Češkem. FOTO: Eva Korinkova/Reuters
    Luna delno zakriva sonce med sončnim mrkom nad Praškim gradom, kot je bilo posneto iz Prage na Češkem. FOTO: Eva Korinkova/Reuters
    Obiskovalci opazujejo, kako Luna prehaja čez Sončevo ploskev med delnim sončnim mrkom na Slavoloku zmage v Parizu. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP
    Obiskovalci opazujejo, kako Luna prehaja čez Sončevo ploskev med delnim sončnim mrkom na Slavoloku zmage v Parizu. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP
    Ljudje z očali za opazovanje sončnega mrka opazujejo delni sončni mrk s trga Trocadero v Parizu. V Franciji sončni mrk ni bil popoln – po popolnem sončnem mrku leta 1999 Francija ne bo doživela popolnega mrka še 55 let, do leta 2081. FOTO: Martin Bureau/AFP
    Ljudje z očali za opazovanje sončnega mrka opazujejo delni sončni mrk s trga Trocadero v Parizu. V Franciji sončni mrk ni bil popoln – po popolnem sončnem mrku leta 1999 Francija ne bo doživela popolnega mrka še 55 let, do leta 2081. FOTO: Martin Bureau/AFP

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