Smo v Sloveniji pripravljeni na morebitne prazne police trgovin?

Po nedavnih kibernetskih napadih na trgovine s hrano v sedmih državah Evropske unije, ki so izpraznili police teh trgovin, smo preverili, kako smo v Sloveniji pripravljeni na morebitne prazne trgovske police trgovin in lekarn ter koliko blagovnih rezerv imamo. Na ministrstvu za gospodarstvo pojasnjujejo, da državne rezerve zagotavljajo tako osnovne življenjske potrebščine kot zdravila. V omenjenem kibernetskem napadu so se hladilniki in zamrzovalniki spremenili v grelnike, ki so hrano ogreli na 50 stopinj Celzija, zaradi česar so morali trgovci zavreči velike količine hrane. Ključni vzrok naj bi bil, da so bili hladilne naprave in sistemi za njihovo daljinsko upravljanje povezani z odprtim internetom. Kot smo poročali, nevarnost po mnenju poznavalcev ne ogroža le trgovcev. Enaka ...