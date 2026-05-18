Kako so gradbeni odpadki zapora v Dobrunjah končali na parceli župana Dobrepolja

Del odpadkov, odpeljanih z gradbišča novega zapora v Dobrunjah, je končalo na parceli župana občine Dobrepolje Janeza Pavlina. Ta pravi, da za odpadke ni vedel in da ga je o njih obvestila šele inšpekcija. Odpadke mora odstraniti na svoje stroške do 18. septembra. Medtem Anton Grandovec, ki je tja odpadke pripeljal, trdi, da je parcela njegova.

Gre za parcelo v Ponikvah, oddaljeno kilometer od njegove hiše. Po poročanju portala Preiskovalno je okoljska inšpekcija z analizo podatkov GPS ugotovila, da je bilo opravljenih osem voženj s tovornjaki, v katerih je bilo na županovo parcelo iz Dobrunj prepeljanih 96 kubičnih metrov odpadkov.

Odpadki so namesto v predelovalnem centru končali na zasebni parceli. Fotografija je simbolična. FOTO: Simona Fajfar

Odpadke je na županovo parcelo nezakonito namesto v predelovalni center peljal med 8. in 23. novembrom 2023 prevoznik Anton Grandovec. Za te odpadke je v evidenčnih listih navedel lažne lokacije, navaja portal.

Kot je za STA povedal Pavlin, za odlaganje odpadkov na svoji parceli ni vedel in zanj tudi nikoli ni dal dovoljenja. V času, ko je bil izveden dovoz, je imel hude zdravstvene težave, ki so ga priklenile na dom in na dolgotrajno rehabilitacijo, zato ni vedel, kaj se dogaja. Tudi sicer na parcelo ne hodi, saj je ne uporablja. Jezen je, kako je sploh mogoče, da je lahko nekdo z državnega gradbišča odpeljal in nezakonito odložil toliko odpadkov.

Župan občine Dobrepolje Janez Pavlin zatrjuje, da za odlaganje odpadkov na svoji parceli ni vedel in zanj tudi nikoli ni dal dovoljenja. Fotografija je arhivska. FOTO: Bojan Rajšek

Glede na odločbo mora podatke zdaj odstraniti na svoje stroške, in sicer do 18. septembra. Pri tem opozarja, da denarja za sanacijo nima, saj njegovi prihodki kot učitelja in nepoklicnega župana niso veliki. Zato upa, da bo inšpekcija spremenila odločbo.

Grandovca sicer pozna, saj živi le nekaj kilometrov od njega. Kot je povedal, je želel Grandovec pred leti parcelo, veliko 7000 kvadratov, od njega kupiti. Zanjo mu je dal 3000 evrov are, potem pa ga ni bilo več na spregled.

Grandovec zdaj trdi, da je parcelo od župana kupil. »To je moja parcela. Sem jo kupil od njega,« je prek sporočila SMS odgovoril novinarjem portala. Na dodatno vprašanje, kdaj jo je kupil in ali obstaja pogodba o nakupu, pa ni več odgovarjal. Pavlin prodajo parcele zanika in pravi, da če bi Grandovec parcelo res kupil, bi o tem zagotovo obstajala pogodba.

Iz gradbene jame za zapor Dobrunje je bilo mimo pravil menda odloženih za 840 tovornjakov gradbenih odpadkov. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

Zgodba z odlaganjem odpadkov na Pavlinovi parceli je sicer le del širše zgodbe, ki jo preiskujejo inšpekcije in organi pregona. Kot so novembra lani razkrili na portalu Preiskovalno, je bilo iz gradbene jame za zapor Dobrunje mimo pravil odloženih za 840 tovornjakov gradbenih odpadkov. Razvozili so jih domnevno na 32 do 34 lokacij po Sloveniji. V okviru inšpekcijskih postopkov jih je bilo doslej menda preiskanih in uradno potrjenih šest, skupno pa naj bi zaradi nepravilnega odlaganja teklo 19 inšpekcijskih postopkov.

Kot je nazadnje v soboto poročal portal, policija v okviru kriminalistične preiskave v zvezi s tem zaslišuje voznike avtoprevoznika Antona Grandovca in črnomaljskega podjetja Pangra Martina Panjana, češ da so morali odpadke na črno zakopavati v gozdnih vrtačah, na kmetijskih zemljiščih in drugje.