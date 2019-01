Kako so na Darsu kupili 490 pametnih telefonov

Dars bo v prihodnjih dveh letih za nekatere uslužbence kupil Samsungove pametne telefone. Zanimivo je, da je posel dobil Telekom Slovenije, ki ima z družbo že sklenjena naročniška razmerja. Ker je javno naročilo vključevalo le dobavo mobilnih telefonov, se Telekomov konkurent A1 Slovenija na razpis sploh ni prijavil. »Če je ponudbo oddal le en ponudnik, potem to ni javno naročilo,« ocenjuje Aleksij Mužina, strokovnjak za javno naročanje.Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars) je 24. januarja objavila obvestilo o oddaji javnega naročila za dobavo mobilnih aparatov. Na razpis, objavljen 10.decembra lani, so do 16. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.