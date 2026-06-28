Kako so na hrvaški obali rešili slovenska državljana

Hrvaška pomorska policista Mario Vuksanović in Dalibor Đurić sta v petek na območju Crvenega Vrha rešila dva izčrpana slovenska državljana, ki so ju morski tokovi odnašali na odprto morje. S hitrim posredovanjem so ju vkrcali na službeno plovilo in prepeljali na varno, poroča hrvaški portal Index.hr, ki se sklicuje na policijsko poročilo Istrske županije.

Pomorska policija je v petek okoli 15.30 prejela prijavo o izčrpani osebi na morju. Posadka policijskega plovila je na lokacijo prispela v približno dvajsetih minutah. V morju sta omenjena policista našla vidno izčrpana 69-letnega moškega in 65-letno žensko, ki sta se držala za sup desko.

Po poročanju policijske uprave Istrske županije je slovenska državljanka okoli 12.30 začela plavati ob obali, vendar sta jo veter in močan tok začela odnašati na morje. Ker se ni vrnila, ji je mož uro kasneje sledil na sup deski, da bi ji pomagal. Zaradi močnega toka in bližnje skalnate obale pa se tudi sam ni mogel vrniti na kopno. Na morju sta bila tako do okoli 16-tih, ko so ju našli policisti in rešili.

Pomembno spremljanje vremenske napovedi

»Pred odhodom na morje je treba preveriti vremensko napoved, tako na kopnem kot na morju, še posebej za območje, kjer nameravate bivati. Za kopanje izberite urejene plaže z lažjim dostopom do morja. Prav tako bodite pri vstopu v vodo pozorni na veter, valove in tokove, ki vas lahko odnesejo daleč od obale in močno otežijo vrnitev. Zavedajte se svojih plavalnih sposobnosti in telesne pripravljenosti,« je po poročanju portala Index.hr opozoril hrvaški policist Vuksanović.

Njegov kolega Đurić pa je dodal še opozorilo o dehidraciji. »Na morju lahko tudi dehidriramo, saj se telo v vodi ohladi, napor in požiranje slane vode pa še pospešita izgubo tekočine. To poveča tveganje za nevarne krče, omotico in izčrpanost, kar je za nekatere lahko usodno. Plavalce pozivamo, naj plavajo znotraj ograjenih kopališč in se ne oddaljujejo več od 100 metrov od obale. Če uporabljate sup desko ali kajak, pa se ne oddaljujete več kot 300 metrov od obale,« je za hrvaški portal še dejal policist Đurić.