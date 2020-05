FOTO:Kako so premagali »to potuhnjeno bolezen«

Kako so premagali »to potuhnjeno bolezen«

Svoje zgodbe o tem, kako so se spopadli z novim koronavirusom, so nam zaupali Martin Mursa, Primož Rainer in Mateja Zupan.

Odpri galerijo Zdravstveno stanje Martina Murse so v Ratečah spremljali na daljavo. FOTO: Martin Mursa