Kako so se kandidati v Ljubljani opredelili do kanala C0 in sežigalnice?

Zdravniška zbornica Slovenije je opozorila, da je v soočenjih kandidatov za župane premalo izpostavljen vpliv odločitev na okolje in zdravje prebivalcev. Od kandidatov pričakujejo, da se jasno opredelijo do konkretnih projektov z okoljskimi tveganji in obstoječih okoljskih problemov. Zdravje in okolje naj bosta v ospredju lokalnih volitev, so pozvali. V Ljubljani jih skrbijo zlasti tveganja za pitno vodo zaradi gradnje kanalizacijskega kanala C0 ter načrti za sežigalnico. Pogledali smo, kakšna stališča do teh vprašanj so imeli kandidati za župana. Na Delovem soočenju so sodelovali aktualni župan in ponovni kandidat Zoran Janković ter njegovi tekmeci Luka Mesec (Levica), Anton Rop (lista Ljubljana smo vsi) in Aleš Vrhovec (SDS). Vključili smo tudi stališče kandidata Gibanja Svoboda Klemna ...