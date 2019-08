Kako so za prazen nič zapravili 300.000 evrov

Ljubljana – Z denarjem, ki je bil porabljen pri zagonu Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB), bi leto dni lahko financirali tri dodatne time družinske medicine. S temi sredstvi bi plačali kar nekaj operacij otrok s srčnimi napakami, a smo namesto tega dobili inštitut v likvidaciji. Kdo je odgovoren, da je starše na srcu bolnih otrok peljal žejne čez vodo in zakaj?Na ta in podobna vprašanja bo moral odgovore podati prvi sistemski nadzor v zdravstvu. Opravljala ga bo osemčlanska komisija, ki že pripravlja izvedbeni načrt, so sporočili z ministrstva za zdravje. Imen članov komisije nam niso zaupali, češ da ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.