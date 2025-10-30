Kako spremeniti katastrofalno kadrovsko sliko v zdravstvu

V nadaljevanju preberite:

Javna razprava o nacionalni strategiji za upravljanje in razvoj zdravstvenih delavcev ter zdravstvenih sodelavcev v sistemu zdravstvenega varstva v prihodnjih desetih letih se je včeraj iztekla. Na ministrstvu za zdravje so prejeli približno dvajset odzivov, o katere pravijo, da jih bodo še podrobneje proučili, zato o morebitnih popravkih še ne morejo govoriti.

A cilj je čimprejšnje sprejetje dokumenta, ki naj bi predstavljal »ključni korak k dolgoročnemu reševanju kadrovskih izzivov v zdravstvu« – predvidoma še letos, saj naj bi že v prihodnjem letu zasnovali posebno organizacijsko enoto na ministrstvu za zdravje, ki bo skrbela za prilagoditev zdravstvenega sistema prihodnjim izzivom in izboljšanje kadrovske podobe.