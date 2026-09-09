Kako težko je prodati rabljen električni avto? Furs ga je v prvem poskusu

Finančna uprava RS (Furs) je danes ob 10. uri začela prvo dražbo, na kateri so prodajali svetlo sivi električni avtomobil porsche taycan turbo. Izklicna cena je bila postavljena pri 40.000 evrih. Čas za oglede je bil 28. avgusta, za sodelovanje pa je bilo treba vplačati varščino, ki je znašala desetino vrednosti avtomobila, torej 4000 evrov, in jo je bilo treba vplačati najkasneje tri delovne dni pred dražbo. Kako se je razpletlo? Kot rečeno, je šlo za električno vozilo, ki je bilo v Sloveniji prvič registrirano 21. decembra 2023 (to je tudi datum prve registracije, tehnični pregled je veljaven do 21. decembra 2027, navaja Furs). Taycan ima 142 kilovatov (kW) nazivne trajne moči, do danes pa je prevozil dobrih 62.000 kilometrov. Novi lastnik je z avtom dobil en ključ. Predhodni ...