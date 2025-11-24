Kako so glasovali v Ljubljani, Kranju, Mariboru in na Obali?

Za nami je referendumska nedelja, na kateri smo odločali o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon na referendumu ni prejel zadostne podpore: proti njegovi uveljavitvi je glasovalo 53,43 odstotka oziroma 369.089 volilnih upravičencev. Na prvi pogled se zdi, da je bila proti vsa Slovenija, razen Ljubljane, a analiza po volilnih okrajih pokaže drugačno sliko.

V volilni enoti Ljubljana Center je za zakon glasovalo 52,32 odstotka volivcev, kar je tudi edina volilna enota, ki je zakon podprla. Če pogledamo podatke po volilnih okrajih, ki predstavljajo manjše enote, vidimo, da je več podpore zbral tudi v volilnem okraju Kranj 1 (52,11 odstotka), pa tudi v okrajih Radovljica 2 ter Jesenice.

V mariborskih okrajih je zanimiva razpršenost podpore. V volilnem okraju Maribor 1 je za zakon glasovalo 54,07 odstotka volivcev, večinsko podporo pa je zakon dobil tudi v okrajih Maribor 2 in Maribor 6 ter v Rušah. Več podpornikov zakona so našteli tudi v Celje 2, kjer je za zakon glasovalo 55,33 odstotka volilnih upravičencev.

Tudi na Primorskem je večina volivcev glasovala za zakon. V volilnem okraju Sežana je zanj glasovalo 54,86 odstotka volivcev, v okraju Koper 2 56,46 odstotka, v Izoli 62 odstotkov in v Piranu 64 odstotkov. Tudi v Novi Gorici 2 je zakon podprlo 55,67 odstotka volivcev.

Za zakon je večinsko glasovala tudi Zasavska regija, natančneje okraji Hrastnik in Zagorje, pa tudi okraj Kočevje.

Proti so bili tudi nekateri okraji v Ljubljani

Več nasprotnikov zakona so, kljub temu da je Ljubljana v absolutnem številu zakon podprla, zabeležili v volilnem okraju Vič - Rudnik, kjer je proti zakonu glasovalo skoraj 56 odstotkov volilnih upravičencev. Večinsko proti so bili tudi v okrajih Moste - Polje 1 ter Šiška 4.

Zakon je največje število podpre dobilo v volilnem okraju Ljubljana Šiška 1, zanj je glasovalo 66,52 odstotka volivcev.