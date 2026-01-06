  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Med odvisniki od spletnih iger na srečo tudi mladoletniki

    Med digitalnimi zasvojenostmi je tudi odvisnost od iger na srečo, ciljno oglaševanje in tako imenovane plenilske škatle (loot boxi) pa ostajajo prezrti.
    V vse več primerih odvisnost povzroča tudi igranje iger v spletnih igralnicah. Glede na količino in agresivnost oglaševanja spletnih igralnic v Logoutu pričakujejo porast problematičnega igranja iger na srečo tudi med mladimi v Sloveniji. Foto Karen Bleier/Afp
    V vse več primerih odvisnost povzroča tudi igranje iger v spletnih igralnicah. Glede na količino in agresivnost oglaševanja spletnih igralnic v Logoutu pričakujejo porast problematičnega igranja iger na srečo tudi med mladimi v Sloveniji. Foto Karen Bleier/Afp
    Novica Mihajlović
    6. 1. 2026 | 05:00
    6. 1. 2026 | 08:01
    9:22
    Center za pomoč pri čezmerni uporabi interneta Logout je lani v povprečju sprejel več kot dva nova uporabnika na delovni dan, med njimi so tudi mladoletni odvisniki od spletnih iger na srečo. Terapevti vidijo spletne športne stave, igre na srečo znotraj spletnih videoiger in kriptovalute kot najtežavnejša področja za razvoj odvisnosti pri mladih. Staršem svetujejo, naj bodo pozorni, kaj vse ponudniki otroku omogočajo znotraj videoiger.

    Vodilni ponudnik programov za zdravljenje od digitalnih odvisnosti pri nas, center Logout, je v minulem letu sprejel približno 550 novih uporabnikov, torej v povprečju več kot dva na delovni dan. Pojasnili so nam, da je bilo med ljudmi, ki so se lani k njim prvič zatekli po pomoč, približno dva odstotka uporabnikov, pri katerih je bila odvisnost od iger na srečo primarna težava. »Pogosteje so to odrasli uporabniki, občasno pa tudi mladoletni. Ključna problematična področja so spletne športne stave, kriptovalute – tudi te po naravi težav in simptomov pri nas uvrščamo med igre na srečo – in igre na srečo znotraj videoiger,« nam je povedal psiholog Mark Žmavc, ki pri Logoutu deluje kot raziskovalec na področju vedenjskih zasvojenosti.

    odvisnost videoigre nekemična zasvojenost igre na srečo

    Novice  |  Črna kronika
    Slovenija

    Po estetskem posegu v Turčiji umrla 44-letna Slovenka

    Smrt slovenske državljanke je potrdilo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, natančne okoliščine in vzrok smrti pa bodo znani po obdukciji.
    6. 1. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Na domačih tleh

    Thunder z najhujšim porazom sezone proti ekipi s 13 zmagami

    Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 je Oklahoma kljub porazu še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci.
    6. 1. 2026 | 07:48
    Preberite več
