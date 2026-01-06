Med odvisniki od spletnih iger na srečo tudi mladoletniki

Center za pomoč pri čezmerni uporabi interneta Logout je lani v povprečju sprejel več kot dva nova uporabnika na delovni dan, med njimi so tudi mladoletni odvisniki od spletnih iger na srečo. Terapevti vidijo spletne športne stave, igre na srečo znotraj spletnih videoiger in kriptovalute kot najtežavnejša področja za razvoj odvisnosti pri mladih. Staršem svetujejo, naj bodo pozorni, kaj vse ponudniki otroku omogočajo znotraj videoiger.

Vodilni ponudnik programov za zdravljenje od digitalnih odvisnosti pri nas, center Logout, je v minulem letu sprejel približno 550 novih uporabnikov, torej v povprečju več kot dva na delovni dan. Pojasnili so nam, da je bilo med ljudmi, ki so se lani k njim prvič zatekli po pomoč, približno dva odstotka uporabnikov, pri katerih je bila odvisnost od iger na srečo primarna težava. »Pogosteje so to odrasli uporabniki, občasno pa tudi mladoletni. Ključna problematična področja so spletne športne stave, kriptovalute – tudi te po naravi težav in simptomov pri nas uvrščamo med igre na srečo – in igre na srečo znotraj videoiger,« nam je povedal psiholog Mark Žmavc, ki pri Logoutu deluje kot raziskovalec na področju vedenjskih zasvojenosti.