Kako varni so vaši podatki, ko v nekaj sekundah podpišete peticijo

Podpis spletne peticije je danes opravljen v nekaj sekundah. Vpišemo ime, priimek in elektronski naslov, pritisnemo gumb in podpremo zahtevo, s katero se strinjamo. Toda s klikom organizatorju ne damo le svojega glasu podpore, temveč tudi osebne podatke. Kdo jih hrani, kako dolgo in za kaj jih lahko uporabi? Na informacijsko pooblaščenko dr. Jeleno Virant Burnik se z vprašanji o zbiranju, uporabi in varnosti osebnih podatkov pri spletnih peticijah obrača vse več posameznikov. V zadnjih petih letih so prejeli približno deset tovrstnih prijav. Najpogosteje so ugotovili kršitve pri obveščanju podpisnikov. Med drugim ni bilo jasno navedeno, kdo peticijo organizira, kako dolgo bodo podatki shranjeni in kakšne pravice imajo posamezniki. Za številko, ki kaže podporo peticiji, se tako skriva tudi ...