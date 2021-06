Kako varno na počitnice in še bolj varno v jesen

Tisti, ki ne bo cepljen, bo precej zanesljivo staknil okužbo. Odločiti se bo moral, ali ima torej rajši bolezen ali cepljenje.

Dr. Alojz Ihan



Razmislek pred vrnitvijo

Potrdila o cepljenju so brezplačna

Digitalno covidno potrdilo, ki naj bi v Sloveniji zaživelo do konca meseca, bo, kot pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje, možno pridobiti prek mobilne identitete smsPASS. Z njo bo namreč mogoče vstopiti v portal zVem in tam pridobiti potrdilo o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju. To je že zdaj mogoče tudi z digitalnim potrdilom za eUpravo. Za vse tiste, ki tega niso vešči oziroma te možnosti nimajo, je lahko po pojasnilu ministrstva za zdravje do potrdila o cepljenju možno tudi pri osebnem zdravniku in na cepilnih centrih. »Izdaja potrdila je brezplačna, saj je cena zajeta v plačilu storitve cepljenja. Na to smo cepilne centre in zdravstvene domove prejšnji teden tudi ponovno opozorili z dopisom,« opozarjajo na ministrstvu. Tudi potrdila o prebolevnosti izdajajo zdravniki, dostopni pa so tudi na portalu zVem. M. G.



Vsaj tri leta za okrevanje

Prvega julija prihaja enotna zelena prepustnica, ki bo pomagala oživiti turizem. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Imunologe skrbi jesen

Klinični mikrobiolog in imunolog Alojz Ihan: FOTO: Roman Šipić

Slovenija je od danes tudi po evropskih epidemioloških merilih država z zelenim statusom, vse bližje pa je tudi enotno evropsko digitalno covidno potrdilo, ki ga države članice EU napoveduje 1. julija. Petnajst držav ga je že uvedlo, nekatere ga napovedujejo z zamudo, glede na nekaj uspešnih »suhih vaj« pa je upati, da bo Sloveniji uspelo pravočasno uvesti zeleno prepustnico za potovanja po Evropi in s tem pripomoči k lastnemu ter evropskemu turističnemu zagonu.Potrdilo bo brezplačno, v digitalni ali tiskani obliki, popotniki pa bodo zdaj namesto s tremi različnimi »dokumenti« to, da so cepljeni, negativni na koronavirus ali prebolevniki, dokazovali s t. i. kodo QR. Na spletni razpravi Studia Evropa o tem, kako zagotoviti varne počitnice med pandemijo, je, evropski poslanec, opozoril tudi na slabe strani kode QR; po njegovem bo to poletje »kriva« za dodatno upočasnjeno prehajanje meja in za prometne zamaške na mejnih prehodih. »Najverjetneje se pričakovanje, da bi bil med letošnjo turistično sezono zagotovljen prost pretok ljudi, ne bo uresničilo,« je dejal in opozoril, da mora postati digitalno potrdilo ukrep, ki naj dolgoročno ureja nenujna potovanja na območju EU, ne zgolj za čas počitnic.Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadevepozdravlja prehod Slovenije v zeleno fazo, a »to morajo uvrstiti v svoj potovalni vstopni režim tudi druge države«, pravi: »Bližje ko smo 1. juliju in uveljavitvi potrdila, bolj se pogoji homogenizirajo in to je dobro za naše državljane«. Šter opozarja, da je bilo minuli konec tedna na Hrvaškem »vsaj sto tisoč Slovencev primoranih razmisliti, kje bodo opravili test, ki ga pred petkom niso potrebovali, od sobote pa ga. »Poznati je treba tudi pogoje ob vrnitvi v domovino. Zeleno potrdilo bo velik napredek, saj bomo lahko potovali kamorkoli in koda QR velja tudi pri vrnitvi domov,« pravi Šter.Hrvaška, Grčija in Španija so še vedno najbolj priljubljene destinacije Slovencev, Slovenija pa je zaradi dogodkov z ljubljanskim letališčem izgubila največ potnikov med vsemi državami EU, tako da si naš turizem po oceni, predsednika Združenja turističnih agencij Slovenije, prej kot v treh ali štirih letih najbrž ne bo opomogel. Poleg tega pomoč turističnemu sektorju v predlogu interventnega zakona, dodaja, ni razporejena enakomerno, kar bodo poskušali popraviti v zakonodajnem postopku.pričakuje »kar nekaj izzivov« pri uvajanju digitalnih potrdil, med drugim pri elektronskem podpisu in pridobitvi ustreznih certifikatov za mobilne naprave oziroma tiskanje.Medtem ko Knausa pri vstopu in potovanjih po EU skrbi zlasti selektiven pristop, klinični mikrobiolog in imunolog z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani»s tesnobo« pričakuje jesen. Skrbi ga zlasti različica delta koronavirusa. Če želimo preprečiti njeno kroženje na jesen, bi morala biti stopnja precepljenosti starejših od 50 let vsaj 90-odstotna, pravi. A smo še zelo daleč od cilja – 60-odstotne splošne precepljenosti, kar Ihan delno pripisuje tudi komunikacijski kampanji države, ki zlasti starejših ni dovolj motivirala za cepljenje. Z enim odmerkom je bilo v Sloveniji doslej cepljenih 38, z dvema pa 28 odstotkov ljudi. Zadostna precepljenost je po Ihanu precej bolj učinkovita kot omejevanje prometa znotraj EU: »V državah, kjer smo se odločili, da kroženja virusa ne bomo zatirali, smo branili predvsem zmogljivosti bolnišnic. Zato je robustnost strategije praktično povsem odvisna od visoke stopnje precepljenosti – če bo ta prenizka, bomo spet morali zapirati družbeno življenje. Tisti, ki ne bo cepljen, bo precej zanesljivo staknil okužbo.« Ljudje se bomo morali zato odločiti, dodaja, kaj imamo rajši: bolezen ali cepljenje.