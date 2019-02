Kako velik problem je kajenje? Kajenje je bolezen

Velika večina kadilcev je odvisna od nikotina, odvisnost je bolezen, tako da lahko rečemo, da je kajenje bolezen, pravi dr. Saša Kadivec. Foto arhiv Klinike Golnik

Kako velik problem je kajenje v sodobnem svetu, tudi v Sloveniji? Je kajenje odvisnost, bolezen? Kadi približno 1,1 milijarde ljudi. Vsako leto jih zaradi posledic uporabe tobaka umre sedem milijonov, pravi dr. Saša Kadivec, prof. zdrav. vzgoje z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.Življenjska doba kadilcev je približno deset let krajša od življenja nekadilcev. Po podatkih NIJZ kadi približno četrtina odraslih prebivalcev Slovenije, zaradi bolezni, ki so posledice kajenja, jih vsak dan umre deset ali 3600 na leto, od tega četrtina že pred 60. letom starosti. V cigaretnem dimu najdemo več kot tisoč različnih kemikalij, ki so toksične. Nikotin v tobačnih izdelkih lahko mlade zasvoji zelo hitro, dovolj je že nekaj pokajenih cigaret. Pasivno kajenje je prav tako škodljivo in povzroča smrtnost po vsem svetu. Velika večina kadilcev je odvisna od nikotina, odvisnost je bolezen, tako da lahko rečemo, da je kajenje bolezen.Katere so glavne zdravstvene težave, ki jih povzroča kajenje? Največ smrti zaradi kajenja je posledica srčno-žilnih bolezni, kronične obstruktivne pljučne bolezni in pljučnega raka. Povezano je tudi s številnimi vrstami raka, kot so pljučni rak, rak dihalnih poti, rak ustne votline, glasilk, žrela, požiralnika, želodca, debelega črevesa in danke, trebušne slinavke, jeter, ledvic, sečnega mehurja, sečevodov, materničnega vratu, jajčnikov in akutna mieloična levkemija.Kajenje je povezano z boleznimi dihal ter srca in ožilja, med katere spadajo srčni infarkt, možganska kap, ateroskleroza, koronarna srčna bolezen, bolezensko razširjenje trebušne aorte. Številne so tudi druge bolezni in zdravstvene težave, na primer sladkorna bolezen, revmatoidni artritis, siva mrena, motnje imunskega sistema, nizka kostna gostota pri ženskah, parodontalna bolezen, motnje erekcije, zlomi kolka ... Mlajši ko je posameznik ob prvem poskusu kajenja, večja je verjetnost, da bo sčasoma zaradi zasvojenosti postal redni kadilec.Kako se lahko bojujemo proti odvisnosti in zasvojenosti s kajenjem? Ali lahko rečemo, da nikoli ni prepozno, tudi pri starejših, da ga opustijo? Opuščanje kajenja je koristno za zdravje v katerem koli starostnem obdobju, toda mnogim brez pomoči to ne uspe. Kadilcem so v Sloveniji za to na voljo številni brezplačni programi. V okviru zdravstvenih domov delujejo zdravstvenovzgojni centri in centri za krepitev zdravja, kjer usposobljeni strokovnjaki nudijo podporo pri opuščanju kajenja.Na NIJZ deluje brezplačna anonimna številka 080 2777. Na Kliniki Golnik bolnikom pomagajo s kratkim nasvetom za opuščanje kajenja ne le v času njihovega bivanja v bolnišnici, ampak jih spremljajo tudi po odpustu. Po enem in šestih mesecih jih pokličejo in preverijo njihov odnos do kajenja ter jih podprejo v nadaljnjem procesu opuščanja kajenja.