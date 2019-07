Kako velika je razpoka med Židanom in Šarcem?

Ljubljana – Po jutranjem sestanku predsednikov koalicijskih strank, na katerem se bodo dogovorili o kandidatu za komisarja Janezu Lenarčiču , bo tega premierpredlagal vladi v potrditev. »Ta predlog je pravičen, pošten do vseh partnerjev v koaliciji,« je svojo odločitev pospremil Šarec. »Predlog, ki ne upošteva demokratične legitimnosti kot ključnega merila, je za nas nesprejemljiv,« so se odzvali v koalicijski partnerici SD Janez Lenarčič je po premierovih besedah izkušen, pozna delovanje EU, že dolgo dela v diplomaciji. »To je v tem trenutku tisto, kar potrebujemo,« je povedal ob predstavitvi svojega kandidata. »Najbolj pošteno je, da ne damo strankarskega kandidata, ampak strokovnega,« je pojasnil premier ter dejal, da bo kandidat predlog slovenske vlade in bo moral delovati za slovenske interese. V SD, kjer imajo dva evropska poslanca – oba,in, sta glasovala proti Ursuli von der Leyen – se z izbiro ne strinjajo. »Odgovornost predsednika vlade je, da skrbi za trdnost in zaupanje v koaliciji,« so opozorili. V drugih koalicijskih strankah so z odzivi zadržani.Čeprav iz Bruslja še vedno prihajajo namigi, da na resorje v skladu s svojimi pričakovanji lahko računajo predvsem članice, ki bodo za komisarske položaje predlagale ženske in močne politične profile, Slovenija tem namigom očitno ne bo sledila. »Rad bi videl, da se nehamo pogovarjati o kvotah, ampak se pogovarjajmo o strokovnosti,« je bil odločen Šarec, ki rezervnega scenarija, če bo za svoj predlog dobil zaušnico nove prve dame evropske komisije, nima.Več o tem, kako so se na Šarčev predlog odzvali v koaliciji in opoziciji v članku Ali odločitev Marjana Šarca napoveduje vročo jesen?