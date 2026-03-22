Kako vreme vpliva na volitve in volivce in kakšno je razpoloženje na voliščih

Za državljane Slovenije bi moral biti današnji dan pomemben. Pa ga vsi volivci doživljajo enako? Preverili smo, zakaj se ljudje volitev udeležujejo in kako o tem razmišljajo.

V središču Ljubljane je bilo razpoloženje podobno vremenu – spremenljivo. Ponekod sončno in živahno, drugje zadržano, skorajda zastrto. »Vreme pomembno vpliva na udeležbo, če je lepo, ljudje pogosto pridejo kasneje, a v večjem številu,« nam je povedala članica volilne komisije. Čez dan smo na terenu spraševali volivce, zakaj so prišli na volišča. Najpogostejši odgovor: občutek državljanske dolžnosti in prepričanje, da gre za praznik demokracije.

Motivacija za udeležbo je pri večini visoka, zato se nekateri na volišča odpravijo že v zgodnjih urah. Med prvimi so pogosto starejši volivci. Na enem izmed ljubljanskih volišč, urejenem v prostorih gasilskega doma, smo z njimi spregovorili o razlogih za prihod. Njihovi odgovori so si bili podobni: želja po boljši prihodnosti, tako za starejše kot za mlajše generacije.

Na volišča prihajajo tudi družine z otroki, ki sicer še nimajo volilne pravice, a starši želijo, da ti čim prej začutijo pomen oddaje glasu. Takšne prizore smo opazili večkrat, kar nas je navdalo z upanjem, da bo udeležba mladih v prihodnje še višja.

Ko smo volivce vprašali, zakaj so danes glasovali, je starejša generacija pogosto izpostavila skrb za prihodnost in socialno varnost. »Da ne bi bilo preveč korupcije, da bi mislili tudi malo na nas, uboge upokojence. Nekateri imamo zelo nizke pokojnine, a moramo plačevati enako kot tisti z bistveno višjimi prihodki,« je povedala ena od upokojenk. Drugi menijo, da je država na prelomni točki, zato je današnja odločitev še posebej pomembna.

Večina sogovornikov poudarja, da na volitve hodijo redno. »Mi volimo vedno, vsa družina,« je povedal volivec iz Kamnika. Nekateri so dodali, da se udeležujejo tudi vseh referendumov, odkar imajo volilno pravico. Med mlajšimi smo srečali tudi volivca, ki se je volitev udeležil prvič – in, kot je dejal, se je odločil že dolgo pred današnjim dnem.

Odgovori na vprašanje, kdaj so se odločili, komu bodo namenili svoj glas, so bili različni. Nekateri so tehtali možnosti še v zadnjih dneh, drugi so bili odločeni že dlje časa. Podobno so bili različni odgovori o volilni zvestobi: nekateri vsakokrat volijo isto stranko, drugi radi preizkusijo nove politične ponudbe, čeprav praviloma ostajajo znotraj istega ideološkega okvira.

Zanimivi so bili tudi odgovori na vprašanje, ali volivci izbirajo predvsem stranko ali njen obraz. »Oboje. Obrazi so pomembni, predvsem na soočenjih, a na koncu prevlada program,« je dejal eden od mlajših volivcev. Drugi pa so poudarili, da jim veliko pomeni tudi kandidat v njihovem lokalnem okolju.