FOTO:Kako zajeziti širjenje okužb v domovih za starejše?

Virus se širi znotraj države, je v uvodu današnje novinarske konference spomnila namestnica vladnega govorca. Žarišče še naprej ostaja v Hrastniku, kjer je skupno okuženih 29 oskrbovancev in deset zaposlenih Doma starejših Hrastnik. O razmerah v domu sta spregovorila minister za zdravjeter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinister za zdravje Tomaž Gantar je bil kritičen do stanja v hrastniškem domu starejših občanov, od koder so 11 oskrbovancev odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Ti se bodo vrnili v dom, ko bodo tam vzpostavili ustrezne cone. Stanje v Hrastniku se je sicer stabiliziralo, testirani so bili vsi, ki še niso bili doslej, je povedal minister za zdravje. V domu so tudi dodatni strokovnjaki z ministrstva za zdravje ter ministrstva za delo, ki pomagajo pri vzpostavitvi con in pri izobraževanju osebja, ki ga je premalo. Zaradi kadrovske stiske je bilo delo v domu neustrezno že pred epidemijo, je še komentiral Gantar, dom da ne bi smel obratovati. Kritiziral je tudi nespoštovanje ukrepov, kot je neustrezna zaščita osebja (okužba je bila vnesena od zunaj), in težave pri vzpostavljanju različnih con znotraj doma.Na prenizke standardne in premalo vlaganj v domove za starejše občane je opozoril tudi minister za delo Janez Cigler Kralj. Kar zadeva postopke v domovih, je bistveno, da tiste, ki so okuženi, umaknemo v bolnišnice, tudi če nimajo simptomov okužbe. S tem se domu starejših omogoči okoliščine za reorganizacijo prostorov in vzpostavitev različnih con. Povedal je, da je kadrovsko pomoč Domu starejših Hrastnik ponudilo več slovenskih bolnišnic in domov starejših občanov.