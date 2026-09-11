Kako zaščititi hišo pred poplavo, še preden voda doseže vrata

Ko je napovedano obilno deževje in naraste nevarnost poplav, pogosto najprej pomislimo na vreče s peskom pred vhodnimi ali garažnimi vrati. Toda voda lahko v hišo prodre tudi po manj očitnih poteh – skozi svetlobne jaške, zračnike, kletna okna ali celo kanalizacijske priključke.

Zato učinkovita protipoplavna zaščita ni en sam ukrep, temveč kombinacija rešitev, prilagojenih konkretni stavbi in njenim šibkim točkam. Pomembno je predvsem, da morebitne poti vdora vode prepoznamo dovolj zgodaj in preverimo, katere lahko zaščitimo že preventivno.

Katere rešitve so na voljo, kdaj zadostujejo mobilne pregrade, kakšno vlogo imajo protipovratne lopute in kaj lahko lastniki hiš naredijo še pred prvo opozorilno sireno, preberite na deloindom.si.