Kako Zemljo narediti ploščato?

Ljubljana – Posavčan Bojan Šav­rič živi uro vožnje do morja ter uro do gora in smučišč. Toda ne v Ljubljani. Živi tudi uro vožnje do puščave. V južni Kaliforniji, kjer se v globalnem podjetju Esri ukvarja s kartografskimi projekcijami.Na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je študiral geodezijo. Kot študent na Erasmusovi izmenjavi je naredil diplomsko nalogo v Švici, od tam pa sledil somentorju v ZDA, na Oregonsko državno univerzo. Na tej je končal doktorski študij in postal doktor geografije. Kartografske projekcije v ZDA namreč spadajo pod okrilje geografije in ne geodezije.Po doktoratu se je zaposlil ...