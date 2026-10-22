Kakovost pitne vode v Sloveniji ni povsod enaka: največ težav v manjših sistemih

Pitna voda v Sloveniji je večinoma kakovostna, vendar uradni podatki kažejo opazne razlike med posameznimi območji in velikostjo vodovodnih sistemov. Največ mikrobiološko neskladnih vzorcev je bilo zaznanih v najmanjših sistemih, medtem ko so bili rezultati v največjih praviloma boljši. Na kakovost vode vplivajo številni dejavniki – od stanja omrežja in načina priprave vode do vremenskih razmer in lastnosti vodnega vira.

V celotnem članku na Deloindom.si preverite, kje so zaznali največ težav, kaj so pokazale meritve bakterij, nitratov in pesticidov ter kako lahko preverite kakovost vode iz svoje pipe.