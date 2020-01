FOTO:Kje v Sloveniji dihajo najslabši zrak

Ljubljana – Iz Sarajeva so v zadnjih tednih poročali o alarmantnem onesnaženju: tri dni zapored so prašni delci za več kot sedemkrat presegali dovoljene dnevne mejne vrednosti. Onesnaženje je – klasično - posledica termoelektrarn in industrije, prometa in kurjenja v gospodinjstvih. Kako je pri nas?Po podatkih Arsa, ki se sklicuje na referenčno državno merilno mrežo, v Sloveniji dihamo boljši zrak kot pred pol stoletja, a še vedno tako slab, da onesnaženost zraka predstavlja najpomembnejši okoljski dejavnik, povezan z boleznimi in prezgodnjo umrljivostjo. To Slovenijo uvršča med bolj onesnažene evropske regije. Zaradi ...