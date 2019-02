Kakovost zraka leta 2018 boljša kot leta poprej

Kakovost zraka v Sloveniji je bila lani boljša kot leta poprej, kažejo meritve, ki jih je objavila Agencija RS za okolje in prostor. Razlog je v ugodnih vremenskih okoliščinah, saj so pogoste padavine zniževale ravni ozona v poletnem času, v zimskem obdobju pa je na ravni delcev PM10 ugodno vplivala odsotnost dolgotrajnih izrazitih temperaturnih obratov, ki onemogočajo razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa, ki sta največja vira tega onesnaževanja.



V zadnjih letih se v Sloveniji soočamo predvsem s čezmerno ravnjo ozona in delcev PM10.



V poletnih mesecih leta 2018 je prevladovalo precej spremenljivo vreme s pogostimi padavinami. Obdobja suhega vremena so bila kratka, zato so bile ravni ozona nižje, kot bi pričakovali za poletni čas. Opozorilna urna vrednost 180 μg/m3 je bila presežena samo na Primorskem, največ devetkrat v Novi Gorici, trikrat na Otlici in enkrat v Kopru. V letu 2018 je bilo vseh prekoračitev 13, v letu 2017 pa 36.



Ravni dušikovih oksidov, žveplovega dioksida, ogljikovega monoksida in benzena so bile v 2018 nižje od standardov kakovosti, ki jih predpisuje zakonodaja.