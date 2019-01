FOTO:Kakovostno vino, ki pa ga premalo ljudi pozna in ceni

Ceglo - Kakovost slovenskega vina ni sporna, vendar je dober glas v tujini dosegel večinoma boljše vinske poznavalce. Splošna neprepoznavnost Slovenije, tarnajo vinarji, onemogoča njen širši preboj med tradicionalne vinske dežele, s čimer bi lahko našemu vinu dvignili ugled in ceno. Država je na področju promocije zaspala.Slovensko zastavo so na mednarodnem trgu takoj po osamosvojitvi zapičili briški vinarji. S kakovostnim delom in pristopom so začeli premikati mejnike. Aleš Kristančič se je s posestvom Movia med drugim osemkrat uvrstil med 100 najboljših svetovnih kleti po izboru ameriškega magazina Wine&Spirits. Piko na ...

