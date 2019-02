FOTO:»Srečanje učenca s predanim učiteljem je usodno. Pozitivno usodno.«

Marko Juhant FOTO: Blaž Samec/Delo

Prijavnico najdete na spletni strani www.uciteljsem.si, v njej pa na kratko odgovorite na zastavljena vprašanja. Pošljete jo lahko tudi na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na AmCham Slovenija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (s pripisom Za kampanjo Učitelj sem!/Učiteljica sem!).

Učitelj mora obvladati proces učenja in učence v osnovni ali dijake v srednji šoli. Dve sestavini sta nujni: poznavanje svoje stroke in spretno vodenje podrejenih. A to še ne zagotavlja visokih ali že kar izjemnih uspehov. Do teh privede predan učitelj, ki motivira z navduševanjem, in učenec, ki sledi svojemu cilju. Med te mnogi pomotoma štejejo nadarjene. Ker so ti nam vsem tako ljubi, se je razvila prava ihta v iskanju talentov. A roko na srce, koliko imamo odkritih in koliko od teh uspešnih? Majhen delež. Prednost je v predanosti, vztrajnosti, ne v talentu. Kadar je učenec predan, je srečanje z učiteljem, ki učenca spremlja in spreminja, vznemirljivo. Kadar se zgodi, da trčita oba predana, ju to spremeni in pogosto poveže za vse življenje. Srečanje učenca s predanim učiteljem je usodno. Pozitivno usodno.Dobrega učitelja se s hvaležnostjo spominjaš tudi v odraslosti. Veš, kaj ti je dal in kako pomembno te je sooblikoval. Dober učitelj zna prepoznati tvoje prednosti, vidi, kdaj si v stiski, ti pride naproti, ko to potrebuješ, in te okara, kadar skreneš s poti. Za družbo je pomemben zato, ker gre čisto vsak otrok, ki bo nekoč odrasel, vsaj v osnovno šolo. In če tam naleti na osebo, ki ga vodi, usmerja, navdihuje, lahko zraste v samozavestno in zadovoljno osebnost, ki bo znala s spoštovanjem sobivati v skupnosti in prevzeti tudi odgovornost za svoja dejanja. Včasih pa je dober učitelj lahko tista odrasla oseba, ki je za otroka iz okolja, ki ni spodbudno za njegov razvoj, rešilna bilka. Že ena prijazna in razumevajoča odrasla oseba, ki pride na pot otroku iz neprimernega okolja (trpinčenje, zloraba), lahko pomaga preprečiti, da bi ta otrok stopil na pot, ki vodi v (samo)uničenje.Učitelji smo ljudje, polni optimizma. Dan na dan, teden za tednom, leto za letom verjamemo, da je mogoče vse otroke naučiti nekaj. Vsaj nekaj. Mnoge tudi mnogo. Enim učiteljem gre zelo dobro, drugim manj. Eni najdejo načine in metode, ki otroke pritegnejo, drugim je to teže. Ali pa v enem razredu pri eni uri pride do čarovnije radovednosti, naslednjo uro pa ne. Včasih sploh ne. Pa vendar učitelji z neverjetnim optimizmom vztrajamo. Prioritete vsakega dne so popolnoma določene, tako sam načrt kot tudi to, da so otroci tudi malo naši. Vemo, da se je živahen kodrolasec najverjetneje potegnil vase, ker starši ne želijo več živeti skupaj. Da je enemu umrl dedek in da je oče drugega več v bifeju kot doma. Ne vemo vsega, vemo pa veliko. Učimo jih veliko več kot samo snov, učimo jih tudi videti celotno sliko, doumeti svet in preživeti v njem. Saj kdor resnično ve, ni bedak. To učitelji vemo in zato smo optimisti.Dober učitelj je široko razgledan in suvereno obvlada svoje strokovno področje. Ima avtoriteto, ki si jo ustvari z znanjem, kakovostnim delom, pravičnostjo in vrednotami, ki jih ne le uči, ampak tudi živi. Je empatičen, kar mu omogoča, da učenca razume, ga spodbuja, ceni in spoštuje, do znanja pa ga vodi tako, da spodbuja otroško radovednost, razmišljanje in raziskovanje. Zaveda se, da učence ves čas tudi vzgaja in da je za mlade velikokrat vzornik, ter to vlogo odgovorno sprejme. Veliko je učiteljev, ki so temu idealu blizu, in glede na to, da v svoji poklicni karieri učijo in vzgajajo tisoče učencev, je očitno, da dobri učitelji veliko prispevajo k znanju in vrednotam generacij ter s tem k napredku družbe.