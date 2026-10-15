Kakšen zrak ima Ljubljana; imata prav Rop in Mesec ali župan Janković?

Kakovost zraka je eno od vprašanj, ki jih odpirajo lokalne volitve. V Ljubljani se mnenja o tem, kako onesnažen je zrak, precej razlikujejo. Dolgoletni župan Zoran Janković poudarja, da se je kakovost zraka v zadnjih letih bistveno izboljšala, pri tem pa izpostavlja tudi naziv zelene prestolnice Evrope, ki ga je Ljubljana prejela leta 2016. Njegova izzivalca Luka Mesec in Anton Rop pa menita, da je zrak v prestolnici še vedno precej onesnažen. Mesec se sklicuje na raziskavo, ki jo je predstavila predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič Fikfak. Po oceni raziskave med drugim zaradi onesnaženega zraka v Ljubljani vsako leto prezgodaj umre 570 ljudi. Ocena temelji na tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo trem onesnaževalom: drobnim ...