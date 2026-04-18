Kakšna bo letos višina regresa in pri katerih podjetjih bo najvišji?

Ena od pomembnih delavskih pravic je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače izplačati do 1. julija. Glede na zbrane podatke so lahko najbolj veseli zaposleni v bankah, zavarovalnicah, telekomunikacijah, energetiki in farmaciji, kjer so se mnogi delodajalci odločili za maksimalen neobdavčen znesek.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini neto minimalne plače, letos torej 1481,88 evra. Regres je sicer od leta 2019 oproščen vseh prispevkov in dajatev do višine povprečne bruto plače, za maksimalen neobdavčen znesek pa se je vnovič odločilo več delodajalcev.

Med najbolj radodarnimi so že tradicionalno v bankah. Iz OTP banke, ki je predlani nastala z združitvijo Nove KBM in SKB, so sporočili, da so marca zaposlenim skupaj izplačali 2830 evrov bruto (lani v višini tedanje povprečne plače 2804 evrov bruto oz. neto), v NLB pa v višini 2791 evrov neto, kolikor je znašala povprečna bruto plača za december.

Za najvišji možen neobdavčen in neoprispevčen regres v višini 2791 evrov neto so se odločili tudi v Zavarovalni skupini Sava ter v zavarovalnici Generali Slovenija. Na enak način so ga izračunali tudi lani. Medtem v Zavarovalnici Triglav regres za letni dopust izplačujejo skladno z določili podjetniške kolektivne pogodbe, ki določa, da višina izplačila znaša 75 odstotkov povprečne plače v družbi, pri čemer se kot povprečna plača šteje zadnja znana trimesečna povprečna plača pred izplačilom regresa.

Visok regres na Telekomu, Petrol ga je znižal

Med telekomunikacijskimi podjetji je bil znesek doslej določen le v Telekomu Slovenije, in sicer v maksimalni neobdavčeni in neoprispevčeni višini 2791 evrov neto, takšne politike izračuna so se držali tudi lani. Ni pa še jasno, koliko bodo na račune dobili zaposleni pri A1 Slovenija, kjer so se lani razveselili nakazila v višini 2200 evrov neto, in pri Telemachu, kjer so pojasnili le, da bo regres višji kot lani.

Ponovno bodo zneski visoki tudi v farmaciji. V Krki bodo aprila zaposlenim na podlagi podatka o povprečni plači v januarju nakazali 2630 evrov neto, v Leku, kjer je bil regres lani v času izračuna opredeljen pri maksimalni neobdavčeni višini 2431 evrov, pa o letošnjih nakazilih še niso odločili.

V vodilnem trgovcu z naftnimi derivati Petrol regres za letos znaša 1950 evrov neto, kar je 450 evrov neto manj kot za leto 2025.

In kako je v energetiki? Sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles je regres določil pri 2786 evrih neto, lani pri 2696 evrih neto. V sistemskem operaterju prenosnega omrežja plina Plinovodi so izračun pripravili na podlagi januarske povprečne plače in tako izplačali 2630 evrov neto. V vodilnem trgovcu z naftnimi derivati Petrol regres za letos znaša 1950 evrov neto, kar je 450 evrov neto manj kot za leto 2025.

V logistu Intereuropa so znesek za letos postavili pri 2350 evrih neto na zaposlenega, s čimer so ga glede na predhodno leto zvišali za 100 evrov neto, na Darsu pa so te dni zaposlenim izplačali 2340 evrov neto oz. enako kot lani. V Slovenskih železnicah regres še ni določen. V Luki Koper, kjer so lani za to pravico namenili 2497 evrov neto, z letošnjim zneskom še ne razpolagajo.

V Lidlu in Hoferju 2000 evrov

Pravico do regresa razmeroma visoko postavljajo tudi v nekaterih trgovinah. Lidl zneska glede na lani ni spremenil, tako da tamkajšnje zaposlene junija čaka nakazilo v višini 2000 evrov neto, Hofer pa ga letos zvišuje za 200 evrov na 2000 evrov neto. V Tušu je višina še neznanka, potem ko so lani zaposlenim v podjetju namenili 1400 evrov neto, tudi v Mercatorju novega zneska še niso izračunali. V Sparu Slovenija bodo zaposlenim letos izplačali regres v višini 2000 evrov, kar je toliko kot lani.

V Pivovarni Laško Union so regres za letni dopust za leto 2026 določili pri 1700 evrov neto.

V avtomobilski industriji so s številkami postregli le v novomeškem proizvajalcu avtomobilov Revoz, kjer bo regres letos nanesel 2100 evrov. V prodajalcu avtomobilov Emil Frey so navedli le, da bodo letos do konca aprila poskrbeli za višji regres kot lani, ko je bil postavljen pri 2400 evrih neto. V dobavitelju avtomobilskim podjetjem Hidria medtem načrtujejo, da bodo zaposlenim izplačali približno enak regres kot lani, ko je znašal 2100 evrov neto. Prvi del regresa za letni dopust so izjemoma izplačali že marca, drugi del bomo izplačali v zakonsko določenem roku.

Ena od pomembnih delavskih pravic je regres za letni dopust. FOTO: Blaž Samec/Delo

V predstavniku elektropredelovalne dejavnosti Kolektor odločitve prav tako še niso sprejeli, zaposlenim v svojih družbah pa vsako leto izplačajo maksimalen neobdavčen in neoprispevčen znesek, so povedali.

Delodajalcev, pri katerih odločitve še niso padle, je še več. Tako zneska še niso določili v predelovalcu aluminija Impol in tovarni aluminija Talum, v Hisense Europe, pod okrilje katerega sodi proizvajalec bele tehnike Gorenje, in kemijskem podjetju Cinkarna Celje.

Prav tako se na povpraševanje STA ni odzvalo še več drugih podjetij.

Javnim uslužbencem 1630 evrov

Javni uslužbenci bodo medtem maja letos prejeli regres v višini 1630 evrov neto, kar je 10 odstotkov nad minimalno plačo. Lani je bil izplačan v višini 1342 evrov neto, kar je bilo pet odstotkov nad minimalno plačo.

Regres se izjemoma lahko izplača tudi po 1. juliju, a najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta in le v primeru nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3000 do 20.000 evrov. Z globo od 1500 do 8000 evrov se lahko kaznuje manjši delodajalec - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori tovrstni prekršek. Z globo od 450 do 2000 evrov pa se v prekrškovnem postopku kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.