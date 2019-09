Kakšna je dediščina prve dame finančne uprave

Finančna uprava (Furs) dela dobro. Vsako leto pobere več. Eden od temeljnih vzrokov za rast javnofinančnih prihodkov je seveda konjunktura. Dejstvo pa je, da podatki tudi kažejo, da je neto rast javnofinančnih prihodkov višja od rasti BDP in rasti potrošnje.Fursu se je ta teden zgodil fiasko z razpisom za servisiranje, popravila in vzdrževanje službenih vozil, s katerim so iskali zgolj pooblaščene serviserje. Razpis je bil po oceni agencije za varstvo konkurence nedopustno omejevalen, razveljavila ga je s pomočjo presoje državne revizijske komisije. Furs pojasnjuje, da je bilo vzrokov za takšen razpis več. »Eden izmed ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.