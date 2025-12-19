Kakšna je povprečna podpora strankam od leta 2005 do 2025?

Podatki Mediane za Delo o povprečni mesečni podpori političnim strankam v obdobju 2005–2025 razkrivajo izrazito nestabilnost slovenskega političnega prostora, zlasti na levem sredinskem polu, ter dolgoročno vztrajnost SDS kot najmočnejše posamezne stranke.

Liberalna demokracija Slovenije (LDS), ki je sredi 2000-ih let uživala okoli 15-odstotno podporo, je po letu 2008 strmo zdrsnila in po letu 2012 tako rekoč izginila iz meritev. Podoben, čeprav časovno zamaknjen vzorec vidimo pri novejših strankah: SMC je po izjemnem začetku leta 2014 (več kot 20 odstotkov podpore) v nekaj letih izgubila skoraj ves politični kapital, LMŠ pa je po vrhuncu med letoma 2018 in 2019 doživela hiter zaton.

Najmlajši primer kratkega političnega cikla je Gibanje Svoboda, ki je po letu 2022 z zelo visoko podporo (28,1 odstotka) postopno izgubljalo podporo in se do leta 2025 spustilo na približno 15 odstotkov.

SDS ostaja edina stranka z relativno stabilno in dolgoročno visoko podporo: od leta 2005 naprej se giblje med približno 11 in 30 odstotki, v zadnjih letih pa znova presega 20 odstotkov. SD je po vrhuncu v letih 2007 in 2008 (več kot 25 odstotkov) postopno izgubljala podporo in se v zadnjem desetletju ustalila pri okoli šestih do desetih odstotkih.

Levica se je od svojega vstopa v meritve gibala med štirimi in osmimi odstotki, NSi pa postopno utrjuje položaj srednje velike stranke z vrhovi okoli šestih odstotkov v zadnjih letih. SLS medtem že več kot desetletje ostaja pod parlamentarnim pragom.

Celoten pregled kaže, da slovenski volivci pogosto stavijo na nove obraze in projekte, a jih tudi hitro zapuščajo, medtem ko imajo ideološko bolj profilirane stranke praviloma bolj stabilno, čeprav omejeno volilno bazo.