Kakšna je razlika med stacioniranim in ambulantnim zdraviliškim zdravljenjem?

V večini slovenskih zdravilišč so zato razvili posebne preventivne programe, ki ponujajo ugodnosti prirodnega dejavnika v programih preventivnih dejavnosti, kot so bolečine v hrbtenici, starostna oslabelost, in razne športne-rekreativne programe. V zadnjem času v teh zdraviliščih uvajajo nekatere komplementarne oblike zdravljenja, pravi dr. Zmago Turk. Foto: Osebni arhiv

17 zdravilišč imamo, ki izpolnjujejo standarde, določene za programe zdravljenja posameznih bolezni.

Še posebej pa mora zdravnik poznati kontraindikacije in odsvetovati uporabo naravnega dejavnika pri nekaterih rizičnih boleznih, kjer bi lahko ta poslabšala zdravstveno stanje.Posebej opozoriti, da je zadrževanje v termalni vodi s povišano temperaturo omejeno na pol ure, poudarja dr. Zmago Turk.

Slovenska zdravilišča so leta 1968 postala del rehabilitacijske dejavnosti.



V slovenskih zdraviliščih so poleg vode še druge naravne danosti, koristne za človekovo zdravje, na primer peloidi, klima, višina in podobno.



V večini zdravilišč se naravni dejavnik uporablja kot dodatek dobro organizirane rehabilitacijske službe za posamezne bolezni.



Razlika med stacioniranim in ambulantnim bivanjem v zdravilišču je zgolj ekonomskega značaja.



Najpomembneje je, da so v zdraviliščih organizirane zdravstvene ekipe z zdravnikom na čelu, ki je sposoben prepoznati bolnikovo zdravstveno stanje in ordinirati program medicinske rehabilitacije.





so leta 1968 postala del. Okoli 600 rehabilitacijskih postelj je bilo razdeljeno na posamezna zdravilišča glede na možnosti rehabilitacijskih programov. Danes imamo 17 zdravilišč, ki izpolnjujejo standarde, določene za programe zdravljenja posameznih bolezni. V nekaterih izpolnjujejo več standardov, v nekaterih so se specializirali za posamezne bolezni, na primer Rogaška Slatina dominira pri standardu bolezni prebavil in svoje zmogljivosti izkorišča tudi za druge bolezni.V slovenskih zdraviliščih so, na primer peloidi, klima, višina in podobno. V večini zdravilišč se naravni dejavnik uporablja kot dodatek dobro organizirane rehabilitacijske službe za posamezne bolezni.Zavod za zdravstveno zavarovanje ne plačuje storitev, ki izhajajo iz prirodnega resursa. V večini slovenskih zdravilišč so zato razvili posebne preventivne programe, ki ponujajo ugodnosti prirodnega dejavnika v programih preventivnih dejavnosti, kot so bolečine v hrbtenici, starostna oslabelost, in razne športne-rekreativne programe. V zadnjem času v teh zdraviliščih uvajajo nekatere komplementarne oblike zdravljenja, kot so akupunktura, masaže, joga, ajurveda in druge vzhodnjaške tehnike, ki dopolnjujejo preventivne programe posameznih zdravilišč.Razlika med stacioniranim in ambulantnim bivanjem v zdravilišču je zgolj ekonomskega značaja.pomeni, da bolnik v zdravilišču uporablja rehabilitacijski program in povrnjeni so mu stroški bivanja in prehrane.pošiljajo v zdravilišča paciente, ki potrebujejo rehabilitacijski program, vendar si morajo bivanje plačati sami.zdraviliškega zdravljenja, pri kateri okoliškim bolnikom pripada zgolj fizioterapevtski program, v katerem je tudi naravni dejavnik, vendar prihajajo na te dejavnosti od doma, na lastne stroške.Najpomembneje je, da so v zdraviliščih organizirane zdravstvene ekipe z zdravnikom na čelu, ki je sposoben prepoznati bolnikovo zdravstveno stanje in ordinirati program medicinske rehabilitacije. Še posebej pa mora zdravnik poznati kontraindikacije in odsvetovati uporabo naravnega dejavnika pri nekaterih rizičnih boleznih, kjer bi lahko ta poslabšala zdravstveno stanje. Pozoren je treba biti pri srčno-žilnih boleznih, nekaterih kožnih spremembah, dihalnih težavah in nenazadnje pri nekaterih psihičnih boleznih. Uporabnike termalnih voda je treba posebej opozoriti, da je zadrževanje v termalni vodi s povišano temperaturo omejeno na pol ure, sledi naj približno enak čas počitka.Če gre na račun zavoda za zdravstveno zavarovanje, o tem odloča posebna komisija pri zavodu na predlog posameznih specialističnih dejavnosti. Predlog za zdraviliško zdravljenje lahko poda tudi osebni zdravnik, večinoma pa ga napišejo specialisti posameznih strok. Zavod je v zadnjih letih občutno skrajšal bivanje v zdraviliščih na 14 dni, zmanjšal je tudi seznam indikacij za pošiljanje v zdravilišče. Običajno je to rehabilitacija po operativnih posegih v različnih strokah, rehabilitacija vnetnega revmatizma in indikacija pri nekaterih onkoloških bolnikih. Takšno bivanje v zdraviliščih odobri zavod v obliki indikacij A in B.Z delovnim nalogom bolnika na zdraviliško rehabilitacijo pošljejo osebni zdravniki in nekateri specialisti, ki menijo, da mu lahko koristijo tako naravni dejavnik kakor tudi program rehabilitacije v posameznem zdravilišču. Ti delovni nalogi običajno nimajo časovne omejitve.