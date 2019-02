Kakšna naj bo šola prihodnosti

Ljubljana – Kakšen naj bo model šolstva za 21. stoletje? Kaj je dobra šola? To sta po eni strani vprašanji za milijon dolarjev, če parafraziramo predsednika združenja ravnateljev Gregorja Pečana, a hkrati odpirata temo, ki ne zadeva le staršev, učiteljev in šolske politike, ampak vso družbo, danes in še čez več let, ko bodo znani rezultati, kako dober, ali pa tudi ne, je šolski sistem.



Pred kratkim spet zavrnjen zakonski predlog v državnem zboru, s katerim bi uresničili odločbo ustavnega sodišča o financiranju zasebnih osnovnih šol, je ponovno obudil razpravo o šolskem sistemu, a ne le o razmerju med javnim in zasebnim v njem, ampak tudi o drugih vprašanjih nadaljnjega razvoja kakovostnega in široko dostopnega šolstva.



Svoj vidik k vprašanjem o prihodnosti šolstva je prispevala tudi peticija skupine staršev, ki je skoraj istočasno zaokrožila po družabnih omrežjih in je do zdaj menda zbrala že več kot 20.000 podpisov, za do otrok prijaznejšo šolo. S peticijo predlagajo, da bi ukinili številčne ocene in jih nadomestili z opisnimi ter zmanjšali obseg domačih nalog.



Minister za šolstvo Jernej Pikalo napoveduje pripravo nove bele knjige, ki naj bi določila smernice, kako naprej, pogledi vpletenih – učitelji, vodstva šol, starši – kaj naj bi bile prioritete, očitno niso vedno usklajeni.