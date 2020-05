Kakšne rešitve lahko minister Počivalšek ponudi avtomobilski industriji

08.00 Newyorški Metropolitanski muzej bi lahko znova odprli sredi avgusta

07.00 Predstavniki avtomobilske industrije z ministrom Počivalškom

Newyorški Metropolitanski muzej (Met), ki letos praznuje 150-letnico delovanja, je zaradi pandemije zaprt že od 13. marca. Kot so sporočili iz ene najuglednejših umetnostnih institucij na svetu, upajo, da bodo lahko vrata za obiskovalce ob skrajšanem odpiralnem času, brez vodenj in z upoštevanjem osebnih razdalj znova odprli v sredini avgusta. Gre za prvo napoved vnovičnega odprtja katerega od večjih muzejev v New Yorku, poroča francoska tiskovna agencije AFP.Po ocenah vodstva se bo Met letos zaradi kriznih razmer moral soočiti z vsaj 100 milijonov dolarjev izgube, pri čemer so bile ocene narejene ob predpostavki, da se muzej znova odpre že julija. Vendar guverner New Yorka Andrew Cuomo pri napovedih o postopnem začetku sproščanje ukrepov oživitev kulturne dejavnosti načrtuje šele v zadnji, četrti fazi, pri čemer po poročanju AFP mesto ni še niti v začetni fazi.Po tem, ko vlada ni upoštevala pozivov gospodarstva pri sprejemanju tretjega paketa protikoronskih ukrepov , naj podaljša ukrep subvencioniranja čakanja na delo za vse gospodarske panoge, ne le za gostinstvo in turizem , bodo danes vodilni predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije in gospodarske zbornice gospodarskega ministraznova opozorili na težave, v katerih se je (zaradi tega) znašla panoga. Odzive na sredino potrditev tretjega protikoronskega zakona je mogoče pričakovati tudi iz drugih delov gospodarstva, prevozniki pa so že napovedali proteste, če njihove ključne zahteve ne bodo uresničene.V avtomobilski industriji, ki je eden najpomembnejših sektorjev predelovalne industrije, so že pred dnevi opozorili, da lahko v primeru odsotnosti učinkovitih ukrepov pride do obsežnih odpuščanj ali celo stečajev. Ogroženih naj bi bilo okoli 10.000 delovnih mest Ministra bodo zato znova pozvali, naj država možnost koriščenja ukrepa subvencioniranja čakanja na delo podaljša za vse močno prizadete sektorje in podjetja.Čeprav je Počivalšek v sredo poudaril, da turizma ni mogoče primerjati ne z avtomobilsko industrijo ali kakšno drugo panogo v predelovalnem sektorju, saj so morali turistični delavci in tudi gostinci dejansko prenehati delovati, medtem ko to za industrijo ni veljalo, poleg tega pa je država po njegovih besedah v prvih dveh protikriznih paketih že pomagala celotnemu gospodarstvu, o današnjem sestanku pravi, da bodo »pogledali, kaj se da narediti«, saj da je treba najti »rešitve, da bodo lahko zagnali proizvodnjo na prave obrate«.