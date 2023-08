Kakšne so aktualne razmere na območjih, ki so jih prizadele poplave

Dež je danes po večini Slovenije ponehal, dan je jasen s spremenljivo oblačnostjo, popoldne so možne še plohe ali nevihte, napoveduje Arso. Pretoki rek se večinoma umirjajo, ponekod pa zdaj grožnjo predstavljajo plazovi. Po državi potekajo intenzivna dela po najhujših poplavah v zgodovini samostojne Slovenije. Najhuje je na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, pa tudi na Gorenjskem, pomoč prihaja iz tujine, nastanjena bo na Rečici ob Savinji.

Razkrivajo se katastrofalne posledice poplav, začenja se sanacija, po večini države že deluje skoraj celotno mobilno omrežje Telekoma Slovenije.

Leon Behin, vršilcev dolžnosti generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje, je povedal, da se kritične površine izboljšujejo, vse intervencijske enote izvajajo aktivnosti za osnovno življenje, še vedno so v fazi, kjer zagotavljajo predvsem varnost in zaščito oseb.

Še vedno v Gorenjskem delu potekajo določene intervencijske aktivnosti, predvsem pri dostopnosti poti in varnosti, preverja se stanje na plazu v Koroški Beli. V centralnem delu Slovenije: Kamnik in Medvode poteka intenzivna sanacija, posebnih dogodkov ne beležijo. V Savinjski dolini se spreminjajo stvari iz ure v uro zaradi intenzivnih zemeljskih plazov. Zaenkrat so dostopni vsi kraji, ampak iz različnih smeri, nekateri le skozi Avstrijo, razmere se izboljšujejo, na terenu so vse ekipe. Tudi na Koroškem so prisotne gasilske enote, ki so bile poslane tudi z drugih delov Slovenije. Tam je najbolj prizadeta Črna in Mežica, drugod je stanje boljše, Črna je dostopna, poteka izboljševanje komunikacije, da bi lahko odprli vsaj eno cesto.

Če poenostavim: razmere se umirjajo, bolj prehajamo v fazo zaključnih ukrepov, ki so neposredna posledica poplav in da v naslednjih dneh zagotovimo normalno komunikacijo. V Črni so uspeli zagotoviti signal: Telemach in Telekom deluje, A1 pa ne, je dejal Behin. Ključno je, da deluje vsaj eden od signalov.

Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko, se je zahvalil za humanitarnost ljudi. »Vsaka pomoč je trenutno nujna in potrebna, a mora biti organizirana in ciljno usmerjena, da pride do potrebnih v najkrajšem času. Ker smo še v času intervencije, je treba, da pomoč prihaja po selektivnemu programu. V aplikaciji boste imeli vnaprej ponujene artikle, ki jih ekipe na terenu in prebivalstvo potrebuje. Vsak dan se bo šifrant spreminjal. Ko ponudite pomoč, dobite potrditev, v dnevu ali dneh pa boste seznanjeni, kje lahko nudite pomoč: predvsem naprošamo tiste obrtnike in tudi druge s specifičnim znanjem, da se javite. Da bomo efektivni.«

Posledice poplav v Letušu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prizadetim je rekel, da svoje potrebe povedo občinskemu štabu, ta bo sporočil to regijskemu štabu. Nujno je, da se namreč pomoč organizira. Najprej je treba očistiti hiše, šele nato prihajajo druge potrebščine. Aplikacija trenutno že dela, je povedal Curk, ki je rekel, da bomo skupaj zmagali.

Matjaž Knap je predstavil, kako aplikacija poplave 2023 deluje. Pomembno je, da se izberejo potrebni podatki, naloga je, da je zaščita podatkov velika. Potem se v mejlu odpre okno, kjer se lahko dodajo storitve, materialna sredstva oz. prostovoljstvo. Seznami se bodo dodali, ti bodo ažurirani hitro. Dodatno so tudi materialna sredstva, da se specificirajo. V aplikaciji je tudi posodim, darujem. Pav tako bo omogočeno, da se vsi zbrani materiali, ki jih nekdo ponudi, arhivira, da bodo imeli regijski centri pregled. Aplikacija je dostopna na spletu: preko telefonov, tablic in računalnikov.

Brez elektrike 1836 odjemalcev

Bojan Kumar, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, je povedal, da vsa energetska infrastruktura izboljšuje, če je bilo pred 50 urami več kot 20.000 odjemalcev brez elektrike, je zdaj brez nje le še 1836 odjemalcev. Najhujše razmere so na področju Mežiške doline, Črna, Prevalje, Zgornja Savinjska dolina, deli Ljubljane in Gorenjske. V naslednjih dneh se bo vzpostavilo mobilne agregate. Oskrba z električno energije je zagotovljena, daljnovodi delujejo, oskrba je nemotena. Distribucijski sistemi glede plinovoda deluje z nekaj izjemami: Koroška in Zgornje Savinjska dolina.

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ki je bila danes v Poljanski dolini, je povedala, da je veliko stvari iz cest že očiščenih, da so v celoti odprte avtoceste. Danes so odprli železniško progo Celje-Velenje. Na njej sicer velja režim počasne vožnje, saj še ni v celoti sanirana.

Za danes zvečer načrtujejo tudi odprtje levega tira železniške proge na odseku Litija-Sava, ki je poškodovan v dolžini stotih metrov. Sanacija desnega tira, ki je poškodovan v dolžini dveh kilometrov, bo trajala dlje časa. Na relaciji Trbovlje-Litija poteka nadomestni avtobusni prevoz.

Bratušek: Prioriteta je prevoznost do vseh koncev Slovenije

Imamo 99 delnih ali popolnih zapor državnih cest v Sloveniji, vsi aktivno delajo, da se stanje izboljšuje. Glede državnih cest je največji problem na Gorenjskem: Poljanska dolina in na območju Koroške in Savinjske, pa tudi v Kamniku. Danes je imela Bratuškova sestanek s koncesionarji in drugimi podjetji, ki pravijo, da ekip ne primanjkuje, vsi bodo pripravili popis, koliko ljudi lahko dajo na voljo po potrebi. »Naša prioriteta je prevoznost do vseh koncev Slovenije, s sanacijo pa bodo začeli takoj za tem.« Ljudi je pozvala, da upoštevajo oznake na infrastrukturi: »Varnost mora ostati na prvem mestu«. Za vse občinske ceste na ministrstvu nimajo podatka, o tem lahko ljudje dobijo podatki na prometno-informacijskem centru. V soboto je vlada sprejela predlog zakona, kjer bodo občine dobile 20 odstotkov akontacije. Zavedajo se, da je mnogo občin tako prizadetih, da ne bodo vse posledice (finančno) reševati same.