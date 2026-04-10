    Slovenija

    Kakšne so poslanske plače in kaj vse jim poleg te še pripada

    Poslanec ima pravico do 40 dni letnega dopusta. Kakšno pa je nadomestilo za ločeno življenje?
    Poslanec ima pravico do nadomestila. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    10. 4. 2026 | 14:00
    10. 4. 2026 | 14:19
    Izvoljenim predstavnikom ljudstva pripada več pravic in ugodnosti, med katerimi je najpomembnejša plača. V novem sklicu bo tudi za poslance začela veljati plačna reforma. Razvrščeni so od 56. do 63. plačnega razreda.

    Ob nastopu mandata bo njihova osnovna plača znašala od 4655 do 5994 evrov bruto. Od 1. junija letos z novo tranšo reforme se bo plača zvišala na 4926 do 6285 evrov bruto, od 1. januarja leta 2028 pa bo znašala od 6372 do 7837 evrov bruto.

    Predsednik državnega zbora je uvrščen v najvišji, 67. plačni razred – do 1. junija letos bo njegova (ali njena) osnovna plača 6743 evrov bruto, po tem datumu 7071 evrov bruto, od začetka leta 2028 pa 8821 evrov bruto.

    Poslanec ima tudi pravico do nadomestila. Če mu preneha mandat, a ne prej kot po šestih mesecih, ima pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače; prejema ga lahko največ šest mesecev, izjemoma 12 mesecev.

    Poleg tega ima pravico do mesečnega pavšalnega zneska za prevoz, ki je odvisen od oddaljenosti stalnega prebivališča. Lahko znaša od 500 evrov (do 50 kilometrov oddaljenosti od državnega zbora) do 800 evrov (več kot 150 kilometrov oddaljenosti od državnega zbora).

    Nadomestilo za ločeno življenje znaša 177 evrov na mesec in pripada poslancu, ki ima dom od Ljubljane oddaljen več kot 70 kilometrov.

    Državni zbor ima za poslance na razpolago 49 stanovanj, vsa so v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic
    Državni zbor ima za poslance na razpolago 49 stanovanj, vsa so v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

    Državni zbor ima za poslance na razpolago 49 stanovanj, vsa so v Ljubljani. Če je prosilcev več, ima prednost poslanec, ki je bolj oddaljen od državnega zbora. Stanovanja so velika od 19 do 68 kvadratnih metrov, najemnina in obrabnina skupaj pa znašata od 119 do 405 evrov na mesec.

    Poslanec ima pravico do 40 dni letnega dopusta ter do izrednega plačanega dopusta do sedem delovnih dni na leto, v izrednih primerih pa se mu lahko odobri 30 dni izrednega dopusta na leto. Za izobraževanje pripada poslanski skupini po 800 evrov na leto na poslanca.

    Na voljo so tudi službena vozila. Državni zbor razpolaga s šestimi vozili, od katerih so štiri protokolarna. Predsedniku državnega zbora pripada vozilo z voznikom, ki ga zagotavlja ministrstvo za notranje zadeve. Vozila državnega zbora lahko uporabljajo po vrstnem redu podpredsedniki državnega zbora, vodje poslanskih skupin, predsedniki delovnih teles in poslanci.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Analiza soočenj: V kampanji so stranke spretno skrile svoje napake

    Neopredeljeni volivci se v zaključku kampanje ne odločajo na podlagi programov strank, ampak v izrednih razmerah, ki so nastale z afero Black Cube.
    Uroš Esih 20. 3. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Glasu, ki odloča o prihodnosti, ne gre zakockati

    Prepričevanje, da so prav vse volitve usodnega, zgodovinskega pomena, je del politične folklore.
    Ali Žerdin 20. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Lokalne volitve bodo pokazale, koliko so študentski protesti škodili Vučiću

    S študentskima aktivistoma smo v Beogradu govorili o trenutnem stanju v uporniškem gibanju in o tem, kaj še pripravljajo.
    Novica Mihajlović 20. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Nacionalna izdaja je DNK desnice

    Janševa SDS skozi desetletja pojem domoljubja gradi izjemno fleksibilno, kar enako fleksibilni volivci nagrajujejo.
    Mojca Pišek 20. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ustanovna seja DZ

    Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

    Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
    Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    9. 4. 2026 | 06:45
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Anikó Lévai

    Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

    Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
    Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Razpis

    Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

    Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska kriza

    Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

    Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kvantne tehnologije

    Nov center za uporabne kvantne tehnologije

    Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Francija

    Upokojenec sestrelil občinski dron, misleč, da gre za vlomilce

    V resnici je dron uporabila občinska služba za pregled streh javnih stavb.
    10. 4. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Modna hiša D & G

    Stefano Gabbana odstopil s položaja predsednika upravnega odbora

    Eden od soustanoviteljev italijanske luksuzne znamke Dolce & Gabbana kljub temu ostaja na svojih položajih v kreativi modne hiše.
    10. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Kakšne so poslanske plače in kaj vse jim poleg te še pripada

    Poslanec ima pravico do 40 dni letnega dopusta. Kakšno pa je nadomestilo za ločeno življenje?
    10. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstveni dom Krško

    V zdravstvenem domu brez dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije

    Na nenavadne prakse fizioterapevta Christiana Medica so na družbenih omrežjih in v anonimki opozorili nekateri starši otrok.
    10. 4. 2026 | 13:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    V lovu za rekordom

    Benjamin Šeško pomaga Portugalcu, ki je ujel Ronalda in prehitel Beckhama

    Bruno Fernandes je bil v premier league izbran za igralca meseca, s čimer se je izenačil s slavnim rojakom. Pred njim sta le Thierry Henry in Kevin De Bruyne.
    10. 4. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Kakšne so poslanske plače in kaj vse jim poleg te še pripada

    Poslanec ima pravico do 40 dni letnega dopusta. Kakšno pa je nadomestilo za ločeno življenje?
    10. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstveni dom Krško

    V zdravstvenem domu brez dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije

    Na nenavadne prakse fizioterapevta Christiana Medica so na družbenih omrežjih in v anonimki opozorili nekateri starši otrok.
    10. 4. 2026 | 13:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    V lovu za rekordom

    Benjamin Šeško pomaga Portugalcu, ki je ujel Ronalda in prehitel Beckhama

    Bruno Fernandes je bil v premier league izbran za igralca meseca, s čimer se je izenačil s slavnim rojakom. Pred njim sta le Thierry Henry in Kevin De Bruyne.
    10. 4. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več

