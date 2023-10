Kakšni interesi so vodili Šarčev razpis

Tako v SD, Levici kot tudi v stranki Gibanje Svoboda z nelagodjem spremljajo odločitev obrambnega ministra Marjana Šarca, da je za promocijo vojaškega poklica oddal naročilo za 1,9-milijona vredno dokumentarno-realistično serijo (deset epizod po 40 do 45 minut) podjetju Akademija Ris nekdanjega pripadnika Slovenske vojske Luke Zorenča – predvajali pa naj bi jo na kanalih Pro plusa. Težava pa ni le smiselnost projekta in višina sredstev v času zategovanja proračunskega pasu, vse več vprašanj postavlja tudi vodenje razpisa in morebitno (ne)izpoljevanje pogojev.

O podrobnostih prijave na ministrstvu za obrambo ne želijo govoriti, saj naj bi čakali na to, da bo javno naročilo pravnomočno zaključeno, kar bo znano tudi po izteku roka za vložitev revizije za drugega prijavitelja – Sme, kreativna produkcija in multimedijske storitve Jan Kok –, ki je oddal za kar 1,2 milijona evrov cenejšo ponudbo. Kok je na družbenem omrežju X zapisal, da so menili, da morajo zagotoviti predvajanje na televizijskih programih z nacionalnim dosegom oziroma pokritostjo le, če bodo izbrani. Ker pa torej zagotovila niso imeli že prej, so jih izločili.

Podjetju Akademija Ris je pismo o nameri zagotovil Pro plus, ki izdaja tudi Pop TV in Kanal A, kar so potrdili za Večer. Na naša vprašanja, ki so se nanašala na termin predvajanja in znesek, ki bi jim ga Zorenč za to moral plačati, pa niso odgovorili. A glede na cenejšo ponudbo in izjave poznavalcev v filmski industriji o tem, koliko sredstev je potrebnih za serijo, je mogoče sklepati, da bi se tja lahko prelil del zneseka.

So pa iz Pro plusa odgovorili tudi, da bi o predvajanju še »razmislili, če bi kakovost in moč vsebine pritegnili naše gledalce«, kar pa pravzaprav kot sporno izpostavlja izbiro Zorenča, saj so na ministrstvu za obrambo v razpisni dokumentaciji zahtevali dokazilo, iz katerega bo razvidno, da se bo serija prikazovala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom in možnostjo predvajanja na spletnih platformah, prav tako je bila »umeščenost predvajanja v najbolj gledane termine za ciljno populacijo« ena od zahtev, ki je bila ovrednotena tudi točkovno. Zorenčeva prijava je v tem sklopu dobila največje število točk, to je 35. »Cilj je, da ima serija gledanost,« je danes zatrdil tudi Šarec v Laškem.

Ministrstvo smo zaprosili za obe prijavi – nejasne so namreč tudi zahtevane reference –, a so nam ju obljubili šele po pravnomočnosti naročila. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, se bo takrat iztekel tudi rok, ko bi od naročila lahko odstopili, na primer zaradi izrednih okoliščin, na katere ne bi mogli vplivati in jih predvideti ...

Šarec je ves dan zanikal nepravilnosti in zavrnil tudi očitke Mojce Šetinc Pašek, poslanke Gibanja Svoboda, da bi zanj in nekdanjo ministrico Sanjo Ajanović Hovnik morala veljati enaka merila. Luka Goršek, predsednik podmladka SD, je zadevo označil za eskapado. Matej T. Vatovec, vodja poslancev Levice, pa je izpostavil, da v trenutkih, ko v celotnem proračunu iščejo sredstva, ni primerno, da se sredstva namenjajo za promocijo vojaškega poklica, sploh za financiranje dokumentarno-resničnostne serije. Če pa že, bi bilo po njegovi oceni bolje – podobno se je odzval tudi sindikat –, če bi omenjena sredstva namenil za boljše pogoje zaposlenih.

Odziv predsednika vlade Roberta Goloba za zdaj še ni znan, a pričakovati je, da bo moral glede na kritike, ki so vse glasnejše, prav gotovo podrobno proučiti težo očitkov, saj tudi NSi napoveduje, da bo že na petkovi seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodijo, preverjala smotrnost in zakonitost naročila ter ali so bili v igri še kakšni dodatni interesi.