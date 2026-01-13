Kakšni so odzivi po sestanku z Golobom

Premier Robert Golob je danes gostil delovno kosilo s predstavniki šestih pretežno levosredinskih strank, in sicer strank SD, Levica, Vesna, Prerod, Mi, socialisti in Pirati. Golob je pred srečanjem poudaril pomen povezovanja in solidarnosti, njegov namen je bil iskanje konsenza o tem, kaj si želijo kot skupnost. Povabljene so bile stranke, ki imajo vsaj en odstotek javnomnenjske podpore. Zanimivo pa med povabljenimi ni bila SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega.

Miha Kordiš iz stranke Mi, Socialisti, ki je trenutno najbolj leva stranka. FOTO: Jože Suhadolnik

»Živimo v časih, ko nenadoma vse tisto, kar se nam je zdelo normalno, kar se nam je zdelo temelj družbe, počasi pred našimi očmi razpada. Mislim, da se moramo vsi, ki mislimo pozitivno, postavljamo solidarnost in skupnost pred vse ostalo, poskušati povezati, da procese, ki jih vidimo v svetu, tudi v Sloveniji in Evropi, zaustavimo,« je v soboto dejal Golob. Leve in levosredinske stranke naj bi sestavile antifašistični blok. Na kosilo je bila povabljena tudi stranka Resnica, vendar se ga ni udeležila.

V Levici/Vesni so povedali, da so večinoma govorili o stvareh, ki jih združujejo. Skupne liste pa niso več mogoče.

Vladmir Prebilič se v zadnjem obdobju ukvarja z upadom podpore. FOTO: Jože Suhadolnik

Vladmir Prebilič je povedal, da so se dogovorili, da se bodo borili dostojanstveno in da je desna vlada slaba alternativa. Povedal je še, da pakta o nenapadanju na levi sredini niso sprejeli. Le komunicirali naj bi dostojno. Prebilič si je kosilo plačal sam. Je pa vsem plačal tudi kavo – kar mu ni uspelo pred enim mesecem, ko je sam vabil.

Matjaž Han je pred kratkim s poslancem Vatovcem okrepil poslansko skupino. FOTO: Jože Suhadolnik

Matjaž Han pravi, da je ključno, da se vzpostavi dostojanstven dialog, ki bo zasledoval cilj miru in blaginje. Pogovor je bil po njegovem zanimiv in simpatičen.

Jasmin Feratović iz Piratov uživa visoki javnomnenjski podpori. FOTO: Jože Suhadolnik

Jasmin Feratović pravi, da so večino časa govorili o Janezu Janši. »A leva sredina, ki vlada, mora sebe pogledati v obraz,« meni Faratović. Na volitve gredo Pirati samostojno.

Sestanek ob kosilu je minil v optimističnem vzdušju, meni Golob. Razlike med strankami obstajajo, a niso nepremostljive. Gre za prvo, verjetno pa ne tudi zadnje srečanje.