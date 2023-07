Kakšni so scenariji menjav na vrhu Levice

V nadaljevanju preberite:

Kar 21 dni po tem, ko so na kongresu izvolili novo sestavo sveta stranke – to je po njihovem statutu maksimalni rok – so v Levici sklicali tudi njegovo konstitutivno sejo. Ta bo konec avgusta, šele v prvem tednu septembra pa naj bi izvolili novo vodstvo. Evidentiranje za izvolitev koordinatorja stranke, namestnika koordinatorja in sedem koordinatorjev delovnih skupin – članov izvršnega odbora, se je šele začelo, a do zdaj podane informacije nakazujejo, da bi na vrhu najmanjše koalicijske partnerice jeseni vendarle lahko nastale nekatere spremembe.