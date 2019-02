FOTO:Kakšnih si želijo in kakšni naj postanejo

Alenka Budihna,

ravnateljica gimnazije Bežigrad

Alenka Budihna, ravnateljica Gimnazije Bežigrad



Uroš Breskvar,

ravnatelj Vegove

Uroš Breskvar, ravnatelj Vegove

Silva Kastelic,

ravnateljica Srednje zdravstvene šole Ljubljana

Silva Kastelic.



Andreja Zver Dobaj,

ravnateljica Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor

Andreja Zver Dobaj



Gvido Jager,

ravnatelj Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole

Gvido Jager, ravnatelj SGGOŠ

Razvijamo odnos do znanja kot vrednote, poglabljamo zavedanje o nujnosti trajnostnega učenja in ohranjamo kritičen odnos do naučenega. Z vzpostavljanjem mentorskega odnosa med dijaki in učitelji razvijamo veščine timskega dela, vodenja projektov, zastavljanja vprašanj, reševanja problemov, razvijanja zamisli in etičnih vrednot. Poskušamo razviti zavest o nujnosti sočutja in dobrodelnega ravnanja. Glede na veliko število dejavnosti in številne projekte, v katerih dijaki sodelujejo in jih vodijo, številne nagrade na državni in mednarodni ravni s področja znanja, športa in kulture, ugotavljamo, da smo na pravi poti.Želimo si dijakov, odprtih za sodelovanje, takih, ki bi svoje znanje nesebično delili. Naj svojo kreativnost odkrito kažejo, naj bodo motivirani za iskanje novega. Vljudno nestrinjanje z argumenti naj jim ne bo tuje. Upamo, da nas bodo taki, kot si jih ob vpisu želimo, tudi zapustili. A pričakovanja so večja: želimo si, da bi jih naučili kritično vrednotiti informacije in optimalno organizirati čas in prostor. Postanejo naj vešči jasnega in razumljivega sporazumevanja. Usposobijo naj se, da bodo znali biti ponosni tudi na uspeh drugih. Naučili bi jih, da bi v stiski znali poiskati pomoč. Vzgojili bi jih radi v predane idealiste z visokimi standardi.Na šoli se zavedamo, da so mladi v obdobju razvoja in oblikovanja osebnosti, zato je v času šolanja velik poudarek tudi na vzgojnem delovanju, saj mora biti dober zdravstveni delavec najprej močna in vsestransko razvita osebnost z veliko empatije ter sposobnostjo komunikacije. Šola je primerna za mlade, ki imajo veselje za delo z ljudmi, ki so se pripravljeni učiti in ki želijo delati v zdravstvu. Dijaki po koncu šolanja dobijo strokovno znanje za opravljanje poklica in so opremljeni za nadaljnji študij ter dobijo veliko koristnega in uporabnega znanja za svoje življenje, tako osebno kot družinsko.Smo šola, ki uči za življenje: povezujemo teorijo s prakso, šolo s podjetji, teoretična znanja s kompetencami. Ob usvajanju ekonomskih in podjetniških znanj želimo naše dijake predvsem tudi vzgajati. Spodbujamo kritično mišljenje, ustvarjalnost in sodelovalno delo. Pomembne vrednote so znanje, zastavljanje visokih ciljev, čut za odgovornost, spoštovanje, empatija, dobrodelnost in pozitivna samopodoba. Samo teoretično znanje in poklicne kompetence niso dovolj za vzgojo uspešnih, srečnih in zdravih ljudi, zato sta kombinacija izobraževanja in vzgoje vrednot za življenje cilj in poslanstvo naše ustanove.Bodoči dijaki gradbeništva, naj imajo sposobnost 3D prostorske predstave in naj jim bo telovadba s številkami bolj zabava kot nočna mora. Gradbeništvo se je v zadnjih letih dvignilo iz pepela, službe so razgrabljene, tudi študiju so odprta vsa vrata. Okoljevarstvo je strokovno področje prihodnosti. Okoljski problemi zahtevajo ozaveščenost in strokovno znanje. Dijak okoljevarstva naj ima zavedanje, da je biti okoljevarstvenik predvsem življenjski slog in poslanstvo, šele nato služba. Izobraževanje na področju okoljevarstva je v izhodišču osnovano na kemiji, biologiji ter na izrazito pozitivnem odnosu do neokrnjene narave in zdravega okolja.