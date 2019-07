Kakšno bo največje slovensko kopališče?

Na srečanju, ki se ga bodo v petek udeležili koprski in izolski župan Aleš Bržan in Danilo Markočič ter predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Heuka, bodo snovalci regionalnega prostorskega načrta za nekdanjo obalno cesto med Koprom in Izolo predstavili idejne rešitve za prihodnjo ureditev tega območja.



»S prenosom skoraj štiri kilometre dolge ceste, ki je povezovala Koper in Izolo, v upravljanje lokalnih skupnosti in z njeno prekategorizacijo ter umikom motornega prometa, se je ponudila možnost ureditve največjega slovenskega kopališča oziroma promenade med obema mestoma,« so dogodek najavili na izolski občini.



.V Kulturno izobraževalnem društvu Pina so pred časom pripravili akcijo Narišimo obalo, ki je vključila 618 ljudi, med njimi so bili tudi šolarji, društva in predstavniki javnih zavodov, ki so predstavili svoje videnje prihodnje ureditve nekdanje obalne ceste. Analiza idej je pokazala, da bi udeleženci na nekdanji cesti najraje imeli kolesarsko stezo, pešpot, pomole, igrišča, športno infrastrukturo, zelenice, ohranili bi tudi drevored.



Po besedah Marka Starmana, ki v imenu izolske občine vodi projekt regionalnega prostorskega načrta za nekdanjo obalno cesto, pri katerem sodelujeta obe občini, so tako pridobljene ideje, predvsem pa mnenje ljudi, dobrodošla popotnica tudi pri njihovem delu. Po oceni bo izdelava tega prostorska akta, ki naj bi zahteval dveletno delo, predvidoma nared čez leto dni. Za to območje je bilo pred leti objavljenih tudi nekaj natečajev, v okviru katerih je nastalo je že kar nekaj idejnih projektov.