Kakšno je javno mnenje pred referendumom? Izid bo odločila udeležba podpornikov

Javno mnenje na strani uveljavitve zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nasprotniki bolj odločeni, da bodo volili.

Pred podporniki in nasprotniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sta še dva dneva prepričevanj. Kaj kaže trenutno javno mnenje? Sveža poizvedba Inštituta Mediana za Delo, izvedena na reprezentativnem vzorcu, kaže, da je 51 odstotkov vprašanih na strani uveljavitve zakona, proti pa jih je 30 odstotkov. A končni rezultat bo seveda odvisen le od tistih, ki se bodo referenduma udeležili. To pa bi lahko omenjeno razmerje še tudi spremenilo v korist nasprotnikov, saj podrobnejša analiza rezultatov pokaže, da ti nekoliko pogosteje odgovarjajo, da se bodo zagotovo udeležili referenduma. Prav tako primerjava podpore z javnomnenjsko poizvedbo, opravljeno pred enim mesecem za Delo, kaže, da se je število podpornikov uveljavitve zmanjšalo za skoraj deset odstotnih točk. Glede na ...