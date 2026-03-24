Kakšno policijo hoče edini pravi zmagovalec volitev

Strokovnost policijskega vodstva najbolje preprečuje politizacijo policije, razmere za bivanje in šolanje policistov bo nujno treba izboljšati, enako velja tudi za razmere za delo policistov, na varnostno tveganih območjih pa bi aktivirali poostreno izvajanje pooblastil. Tako so v stranki Resnica, ki jo vodi Zoran Stevanović in si želi prevzeti vodenje notranjega ministrstva, odgovorili na štiri vprašanja s področja varnosti.

»Mislim, da bi bila ministrstva za notranje zadeve, zunanje zadeve in finance tri naša glavna izhodišča, o katerih bi se pogajali,« je novinarjem povedal Zoran Stevanović, predsednik Resnice, ki je na nedeljskih parlamentarnih volitvah osvojila dobrih 5,5 odstotka glasov. Ker je v ozračju izrazite politične polarizacije ta mala stranka, kot kaže, postala jeziček na tehtnici pri sestavljanju nove vladajoče koalicije, so jo številni analitiki označili za edino zmagovalko volitev.