Kakšno vreme čaka tekače na Ljubljanskem maratonu

Suho jesensko vreme se konec tedna obdržalo po večini Slovenije. Padavine bodo možne v noči na nedeljo, a se bo do nedelje zjutraj razjasnilo, napovedujejo pri Arsu. Kljub temu se bodo morali tekači Ljubljanskega maratona toplo obleči, saj bodo jutranje temperature segale v bližino ledišča.

V nedeljo bo v prestolnici delno oblačno, a suho vreme. Ker se bodo ob koncu tedna preko zahodne Rusije in delov vzhodne Evrope pomikala arktična dolina s pripadajočo vremensko fronto, bo zapihal nekoliko bolj okrepljen veter severnih smeri in še nekoliko hladneje bo, kot je v teh dneh, napovedujejo vremenoslovci portala Neurje.si. V nedeljo zjutraj bo v Ljubljani tako okoli pet stopinj, čez dan se bo ogrelo tudi do 12 stopinj Celzija.

Temperature se bodo spustile pod ledišče Danes bo po večini države delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, napovedujejo pri Arsu. Zjutraj bo po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj Celzija. Na Primorskem bo danes pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Vreme bo podobno tudi v soboto. Čez dan bo pretežno jasno, zjutraj megleno. Popoldne se bo začelo oblačiti, ponekod bo zapihal tudi severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus dve do pet, ob morju sedem, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopinj Celzija.

Prvi dve tretjini oktobra oktobra sta bili hladnejši glede na povprečje iz obdobja 1991–2020, zadnja dekada pa bo za nekaj stopinj toplejša, so v facebook objavi zapisali pri portalu Neurje.si. Po hladnejšem koncu tedna bodo jutranje temperature od torka naprej segale od deset do 13 stopinj. Čez dan se bo ogrelo tudi do 17 stopinj Celzija.