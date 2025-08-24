Kakšno vreme nas čaka prihodnji teden

Danes popoldne bo večinoma sončno, več oblačnosti pa bo v hribovitih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod pa jugovzhodni veter. Temperature bodo večinoma med 18 in 22 °C, na Primorskem okoli 25 °C, so zapisali pri ARSO.

Jutri bo pretežno jasno, le zjutraj se bo tu in tam pojavila kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 °C, na Primorskem okoli 14 °C, najvišje dnevne pa od 22 do 25 °C, na Primorskem do 28 °C.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo sončno vreme, le na območju Alp bo več kopaste oblačnosti. Zjutraj bo sveže in ponekod megleno po nižinah. Šibka burja ob severnem Jadranu bo danes ponehala.

Obeti za prihodnje dni kažejo, da bo v torek večinoma jasno, popoldne pa se bodo oblaki začeli nabirati v Posočju in na območju Snežnika, kjer bo zapihal jugozahodnik. Sreda bo večinoma sončna, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno. Jutra bodo še vedno sveža, čez dan pa se bo postopno ogrelo.