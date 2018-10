Kalan Živčecevi uspelo proti zbornici

Ljubljana – Zdravniško zbornico je tožba zdravnice Gordane Kalan Živčec stala dobrih 20 tisoč evrov. Njen naslednik na predsedniškem položaju ji namreč ni želel izplačati celotne odpravnine. Konec avgusta je na sodišču dosegla delno finančno zmago, zdaj je postala pravnomočna. Po pogodbi o zaposlitvi na zbornici, kjer je bila od avgusta 2008 do oktobra 2012 zaposlena 32-ur tedensko kot predsednica, ji je pripadala pravica do odpravnine v višini šestih mesečnih plač in 13. plače. Ko se je izvedelo za znesek, je njen naslednik Andrej Možina klonil pod pritiski članstva. Namesto pogodbeno določene vsote so ji izplačali tri ...

