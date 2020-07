Kalifornija prehitela New York po številu okužb

Ključni poudarki: Z novim koronavirusom se je okužil sodelavec TEŠ.

40-milijonska Kalifornija je po številu skupno potrjenih okužb prehitela New York.

8.30 Krizi ni ubežalo niti južnokorejsko gospodarstvo

8.00 Okuženi sodelavec TEŠ ni bil v stiku z drugimi zaposlenimi

7.15 ZDA: Kalifornija z največ okužbami

7.05 Brazilija in Argentina z novim rekordom

Zaradi pandemije novega koronavirusa se je Južna Koreja prvič po približno dvajsetih letih znašla v gospodarski recesiji, navaja britanski Guardian. Četrto največje gospodarstvo Azije je zaradi skrčenega izvoza v drugem četrtletju (obdobje od aprila do junija) zabeležilo 2,9-odstotni padec BDP v primerjavi z enakim obdobjem lani. Upad v drugem četrtletju sledi 1,3-odstotnem skrčenju južnokorejskega gospodarstva v prvem letošnjem četrtletju. Padec je največji po letu 1998, ko so se azijski trgi znašli v finančni krizi in se je južnokorejsko gospodarstvo skrčilo za 3,8 odstotka. Spomnimo, v začetku epidemije je bila Južna Koreja ena od držav, ki so poleg Kitajske beležile najvišje statistike obolelih z novim koronavirusom.Pri sodelavcu Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Okuženi v zadnjem obdobju zaradi predhodne bolniške odsotnosti, ki so ji botrovali drugi bolezenski vzroki, ni bil v stiku z drugimi zaposlenimi, so še sporočili iz TEŠ. Da bi preprečili širjenje okužb z novim koronavirusom, v TEŠ poostrujejo varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.Ameriška zvezna država Kalifornija je po številu primerov okužb z novim koronavirusom prehitela New York. V Kaliforniji so doslej potrdili 413.576 primerov okužbe, kar je približno 4700 več kot v New Yorku. Ne glede na to New York še vedno prednjači po številu smrti med okuženimi. Tam so jih potrdili preko 25.000, medtem ko so jih v Kaliforniji okoli 7870. V tej zvezni državi sicer živi 40 milijonov ljudi, kar je dvakrat toliko kot v zvezni državi New York.Iz največjih južnoameriških držav so včeraj poročali o rekordnem številu na novo okuženih s koronavirusom. V 210-milijonski Braziliji so potrdili 67.860 primerov, v Argentini z dobrimi 44 milijoni prebivalcev pa 5782. Kot smo že poročali, je test na novi koronavirus ponovno potrdil prisotnost virusa pri brazilskemu predsedniku Jairju Bolsonaru