Kalorifer, radiator, IR-panel ali klima: s čim najceneje dogrejemo stanovanje

Ko se zjutraj in zvečer temperature spustijo, skupno ogrevanje v večstanovanjskih stavbah pa še ne deluje, si marsikdo pomaga z električnim kaloriferjem, oljnim radiatorjem, IR-panelom ali klimatsko napravo.

Čeprav imajo nekatere naprave podobno električno moč, se način njihovega delovanja in učinkovitost precej razlikujeta. Pomembno je tudi, ali želimo hitro ogreti majhen prostor za nekaj minut ali vzdrževati prijetno temperaturo več ur. Pri odločitvi zato ni pomembna le cena naprave, temveč tudi poraba elektrike, način oddajanja toplote in velikost prostora.

Na Deloindom.si preverite, katera možnost prostor ogreje najhitreje, katera je primernejša za daljše dogrevanje in pri kateri lahko porabimo najmanj električne energije.