Kam bo mogoče pozimi leteti z Letališča Ljubljana

Jutri bo letalska družba airBaltic opravila prvi let z Letališča Ljubljana v Las Palmas oziroma Gran Canario. Že v nedeljo pa bo začel veljati zimski vozni red, ki bo trajal do 28. marca 2026. V tem obdobju bo mogoče potovati z 18 rednimi letalskimi prevozniki na 21 destinacij, med katerimi bodo tri novosti – že omenjeni Las Palmas, Manchester in Barcelona, so pojasnili v Fraportu Slovenija.

»V primerjavi z lansko zimsko sezono je povezljivost okrepljena, saj številni prevozniki ohranjajo večje frekvence iz poletne sezone, dopolnile pa ga bodo kar tri nove privlačne destinacije. AirBaltic, ki iz Ljubljane sicer leti v Rigo, bo tik pred jesenskimi šolskimi počitnicami vzpostavil povezavo do Kanarskega otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik EasyJet bo poleg letov v London od novembra naprej nudil tudi linije v Manchester, od sredine novembra naprej pa bo mogoče direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling. Prevoznik Air Dolomiti bo namesto Lufthanse opravljal lete v München,« navajajo v Fraportu.

Čarterski poleti

Babett Stapel FOTO: Črt Piksi

Dodajajo, da hladnejši meseci leta prinašajo tudi pestro ponudbo čarterskih destinacij, in sicer v Rovaniemi, pod okriljem slovenskih turističnih agencij pa bodo potniki lahko med drugim obiskali tudi Italijo (Apulija), Portugalsko (Porto, Azori, Madeira), Španijo (Mallorca, Gran Canaria), Islandijo, Turčijo, Nizozemsko, Malto, Egipt (Hurgada) in Jordanijo.

»Vse bolj bogata ponudba letov spodbuja rast prometa. Veseli nas tudi, da so prvi signali prevoznikov za poletno sezono 2026 pozitivni,« je povedala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Rast števila potnikov

Septembra so na ljubljanskem letališču oskrbeli več kot 176.000 potnikov, kar predstavlja 13-odstotno povečanje v primerjavi s septembrom 2024. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast 8,6-odstotna, našteli so več kot 1,23 milijona potnikov, do konca leta pa naj bi jih bilo več kot 1,5 milijona.

V Fraportu ugotavljajo, da prve informacije prevoznikov za prihodnje leto, ki v tem obdobju že oblikujejo poletni vozni red, nakazujejo obetavno sezono. Letalska družba Vueling bo nadaljevala lete v Barcelono, EsyJet pa bo z aprilom začel leteti v Edinburg. Izboljšanje povezljivosti bo podprla še družba KLM, ki bo ponudila dodaten dnevni let v Amsterdam, letenje naj bi okrepilo tudi nekaj drugih prevoznikov, na primer Iberia, Aegean Airlines, airBaltic, Finnair in EasyJet.